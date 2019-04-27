【逃犯條例】遊行前夕　藝人開腔撐上街　大姐明曾為佔領運動落淚

政府修訂《逃犯條例》掀起爭議，民陣明日（28日）發起遊行，呼籲市民上街反修例。 人稱「大姐明」的藝人林建明今日（27日）在Facebook發文，表態反對修例，認為修例意味中國的大陸法可在香港執行，「人生自由及財產再難以100%有保障」，她更呼籲網民「站出來」。 「大姐明」已不是首次在政治議題上發聲，2014年佔領運動期間，她曾慰問示威者，直指政府不愛惜人民，更因警方用催淚彈驅散示威者的畫面而流淚，與當時公開「反佔中」的藝人立場截然不同。

大姐明開腔反對修改《逃犯條例》。（截圖自林建明FB）

一向勇於就政治議題表態的「大姐明」，於反修訂《逃犯條例》遊行前夕發文，成為首個公開反對修例的知名藝人。林建明在fb批評，修例衝擊每個港人，甚至來港過境的「任何人」，「一落機已有機會『被抓捕』，這可能是大陸的商業競爭對手，可踩中的『地雷』難以想像」。

大姐明又指，中國的大陸法將可在香港執行，就算一個人有幾清白，香港的「最後防線」在修例後「技術上已攻破」，「人生自由及財產再難以100%有保障」。遊行在即，她更留言「28/4 站出來吧！」

事實上，大姐明已非首次就重大政治議題表態。2014年佔領運動期間，演藝界分成「反佔中」和「佔中」兩派，全國政協成龍、惠州市政協委員陳小春、導演王晶等屬於前者，「樂壇校長」譚詠麟當時亦呻離家去銅鑼灣吃早餐，來回共花超過3小時，令他大失預算，也被列入反佔中一列。

大姐明則選擇支持佔領運動，她當時落銅鑼灣佔領區慰問示威者，坦言政府不愛惜人民：「只一味同示威者鬥hea，鬥長命。」她感到難過及心痛，在電視上見到警方施放催淚彈更動容流淚。大姐明當時在fb說，佔領運動帶來任何影響都沒所謂，要求政府放下面子，與人民對話 。此番話在網上引起截然不同的反應，有網民稱讚她敢言，「不愧為大姐明」，但亦有人批評她，認為她不應支持違法及擾民的行動。