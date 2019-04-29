【政圈風聲】逃犯條例關鍵案件今判刑　泛民：似反23條走勢

民間人權陣線昨日（28日）舉行遊行，反對具爭議性的《逃犯條例》修訂，由銅鑼灣東角道起步，遊行至立法會外進行集會。 今次遊行人數為x人，創近年遊行新高，惟除了遊行外，對於反對逃犯條例的人，更為關鍵的是今日下午的港人陳同佳涉台灣殺人案判刑。由於他只被控洗黑錢罪，一旦判刑不足兩年，便有機會因計及還押時間而獲釋。泛民及建制均直言，屆時政府將難以陳同佳案為由趕緊修例，而泛民更稱，現時反逃犯條例尤如2003年反《基本法》23條的走勢。

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逃犯條例雖然引來不少爭議，但有泛民中人指，市民「get（吸收）唔到」逃犯條例內容，不少人認為若有犯罪便應接受懲罰，加上有街坊甫聽到「反（移）送中（國）」，誤以為是「反佔中」，故此地區層面上已沒有提及「反送中」口號。他認為現時重點是拉攏擔心條例的中間派，現時的形勢尤如似反23條，當時市民仍不知悉23條風險，故泛民及法律界需時解釋。

有建制派中人同稱，市民對逃犯條例並不關心，直言部分遊行人士是被誤導，而人數亦屬泛民基本盤，屬意料中事，估計泛民是為了七一遊行炒熱氣氛。

除了昨日遊行人數，更關鍵的是今午陳同佳判刑。由於他已被還押逾年，一旦被判囚少於兩年，他或有機會當庭獲釋。該泛民中人稱是「回力鏢」，令政府被質疑是自打咀巴，毋須如此趕急立法，整項修例是為了將來訂立23條「借刀殺人」。有建制派中人亦承認，若陳同佳當庭獲釋，政府將會難以要求立法會快速審議法案，但亦有稱判刑正正顯示，現時沒有法例的漏洞，惟屆時將毋須急於處理，可以「順其自然」審理。

至於周二再次舉行的法案委員會，泛民上次「拉布」成功，令委員會未能選出正副主席。該泛民中人不願透露屆時對策，但相信最資深立法會議員涂謹申會謹慎處理。建制派則表明若再次未能選出正副主席，將會有「殺手鐧」，惟建制派會先於會上「見招拆招」。