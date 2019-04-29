【逃犯條例】指反對人士圖製造另一23條事件　葉劉：政府退無可退

民陣昨（28日）發起遊行反對《逃犯條例》修訂，大會宣布有13萬市民參與，是2014年71遊行以來遊行人數最多一次。 葉劉淑儀今（29日）於商台節目表示，反對修例人士企圖製造另一個反《基本法》23條立法事件，不過現時本港的政治及經濟情況穩定，情況與2003年不可相比。她強調，政府就修訂《逃犯條例》已作出好多讓步，直言是退無可退。

根據警方公佈數字，遊行人數高峰期有22,800人，較去年七一遊行警方數字的9,800人更多。（李澤彤攝）

葉劉淑儀於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，部分人因不了解實況而憂慮修例，亦有部分人對中國內地有情意結，「對一國兩制有絕緣體，一有連繫就會觸動佢地神經」。她認同政府這次諮詢較倉促，但認為問題已困擾香港二十多年，這次因陳同佳案而起，雖然急促但應該支持。

被問到政府會否因遊行人數多而讓步？葉劉強調政府已作出不少讓步，如豁免九項罪行等，直言退無可退。她認為不可能因上街人數多就讓步，否則政府甚麼都做不到。葉劉又指即使政府多諮詢數個月，「支持一定支持，反對一定反對」，故不可能「邊到聲音大就退，咁樣政府做唔到嘢。」

葉劉又指，反對修例人士企圖製造另一件反《基本法》23條立法事件，認為手法與當年相似，目的為散播恐懼。不過她認為現時本港的政治及經濟情況穩定，情況與2003年不可相比。

實政圓桌田北辰認為政府應盡快撤回修訂《逃犯條例》，再分拆提交立法會，先審議移交逃犯涵蓋地區不包括「中國其他地方」，下一步才加上中國其他地方。(資料圖片/羅君豪攝)

田：應撤修訂《逃犯條例》 審議移交逃犯涵蓋地區不包「中國其他地方」

實政圓桌田北辰則認為政府應盡快撤回修訂《逃犯條例》，再分拆提交立法會，先審議移交逃犯涵蓋地區不包括「中國其他地方」，下一步才加上中國其他地方，他相信立法會可迅速審議。

被問到若政府撤回修訂《逃犯條例》會否影響政府威信？田北辰不表認同，他強調修例源於台灣殺人案，惟現時遊行人數新高，政府不能漠視，同時於立法會法案委員會亦未能選出主席，「46條罪項逐條傾，一年都唔知傾唔傾得完？」他提及，政府的三隧分流方案都曾兩次交立法會審議但最終撤回。