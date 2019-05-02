【逃犯條例】湯家驊：不明林榮基為何移居台灣　事件與修例無關

《逃犯條例》修訂引起社會爭議，行政會議成員湯家驊和公民黨法律界議員郭榮鏗今天(2日)出席香港外國記者會午餐會，二人為《逃犯條例》激辯。 湯家驊重申不會移交政治犯，法庭亦會負責把關，巿民不可過份憂慮，他指香港回歸至今22年，仍未與中國簽署移交安排，形容是可笑（ridiculous），但認同政府在立法程序上有改善空間，稱曾私下問保安局局長李家超為何不多加向公眾解釋，李家超當時回應指已把握所有機會向公眾和傳媒解釋。 郭榮鏗則引用前銅鑼灣書店店長林榮基事件，指內地法制無法提供公平審訊，湯家驊反駁指林榮基與引渡無關（Book Seller is not extradition.），又稱不明白林榮基為何要移居台灣。

湯家驊解釋，政府修例後，不會移交政治犯，即使《基本法》23條明天立法，有關罪行亦不會用於移交安排。（張浩維攝）

午餐會下午在外國記者會舉行，湯家驊和郭榮鏗分別先後發表演講。湯家驊強調，他今天並非以行政會議成員身份演講，而是以一名大律師的身份發表。湯家驊引用聯合國和英國政府，指人權保障與引渡安排並非不可並存，其中英國亦與一些法治水平較低的國家簽署長期移交協議，包括伊朗、孟加拉等國家。他又解釋，政府修例後，不會移交政治犯，即使《基本法》23條明天立法，有關罪行亦不會用於移交安排。

郭榮鏗指政府在是次修例之上，稱上街的巿民不理解條例，但他指就連他的媽媽也為反修例上街，強調上街並非基於不了解，而是因認為修例影響自身的自由和安全。（張浩維攝）

郭榮鏗反駁湯家驊，若政府做事真的根據聯合國標準，亦不會製造這麼多爭議。他又引述湯家驊在2001年出任大律師公會主席時所發表言論，他指湯曾稱政府令社會兩極化是緣於政府的防禦慣性。郭榮鏗指政府在是次修例之上，稱上街的巿民不理解條例，但他指就連他的媽媽也為反修例上街，強調上街並非基於不了解，而是因認為修例影響自身的自由和安全。

在問答環節上，湯家驊指香港回歸至今22年，仍未與中國簽署移交安排，形容是可笑（ridiculous），他又稱認同政府在立法程序上有改善空間，稱曾私下問保安局局長李家超為何不多加向公眾解釋，李家超當時回應指已把握所有機會向公眾和傳媒解釋。即將離任FCC主席的Florence De Changy即笑指，不知李家超會否來FCC解說。湯家驊則著FCC嘗試邀請李家超。

湯家驊(左)在午餐會後被問到，台灣陸委會早以表明不會接受「一個中國」原則下的修例，湯家驊稱以他接收的資訊，台灣的立場並非如此，不過他未有就此作詳細解釋。

郭榮鏗引用前銅鑼灣書店店長林榮基事件，指內地法制無法提供公平審訊，湯家驊反駁指林榮基與引渡無關（Book Seller is not extradition），又稱不明白林榮基為何要移居台灣，反問若有完善制度處理類似案件，會否比以非法方式處理更佳。

湯家驊在午餐會後被問到，台灣陸委會早以表明不會接受「一個中國」原則下的修例，湯家驊稱以他接收的資訊，台灣的立場並非如此，不過他未有就此作詳細解釋。他又稱理解巿民對中國司法制度的擔憂，指中國司法制度的確有很多事令港人感到「唔開心」，但指中國近年已作司法改革，例如所有審案書都會上載到網上，做法公開。