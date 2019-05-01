【逃犯條例】李慧琼指泛民打「爛仔交」：內會有權決定法案委員會

立法會修改《逃犯條例》法案委員會昨日仍未能進入主席選擇程序，民建聯去信內務委員會主席李慧琼，要求向法案委員會發出指引，改由建制派最資深議員石禮謙主持會議，並決定開會時間及地點。李慧琼今日在商業電台《在晴朗的一天出發》形容，民主派目前是「打爛仔交」，強調內會有權力決定如何處理法案委員會，難以理解法案委員會何故不跟從。 李慧琼認爲建制派做法溫和，她又指建制派只想展開草案審議，並不是繞過法案委員會處理逃犯條例，亦不是想解散委員會，她續稱若泛民主派承諾下令會議可以選出主席，建制派會作考慮。

內務委員會將在本周六（4日）下午召開特別會議，處理建制派議員聯署要求，內會向法案委員會作出指引，並由建制派最資深的議員石禮謙主持委員會主席選舉，並決定開會時間和地點。

李慧琼指為內會主席不方便回答 為何不選梁耀宗

被主持問到為何跳過立法會第二資深議員梁耀宗，李慧琼指自己為內會主席不方便回答，但她相信是因為泛民主派己揚言「拉布」，所以建制派才建議由建制派最資深的議員石禮謙頂上。

因應守則上所指，法案委員會必須考慮內委會指引，節目主持質疑法案委員會可以選擇不跟隨內委會指引，李慧琼指，內務守則在選舉法案委員會主席的程序上有空白地方，看不到委員會為何不跟從，她相信建制派議員屆昤將尋求其他內務守則處理。

被問到法案委員會主持涂謹申是否有違反會議條例，李慧琼多次強調，要在合情合理情況下選主席，她指4小時內未能選出主席，下次會議亦難以確保可選出主席，「都清楚佢哋要拉布」，她強調主持要有效主持會議。