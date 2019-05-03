【六四30】紀念館屢遭滋擾　蔡耀昌：有人想阻止傳播六四真相

今年是 「六四事件」三十周年，閉館近三年的六四紀念館上周正式重開，作為「六四」三十周年的啟章，惟開幕至今屢受滋擾，令事件不尋常之餘更添一份張力。 支聯會副主席蔡耀昌接受《香港01》訪問時形容，紀念館這段時間所受的破壞和滋擾屬前所未見，相信事件與政治打壓和「強力部門」有關。他透露紀念館已加強保安，包括安裝閉路電視和進入紀念館需取得訪問證，同時警方的巡邏亦明顯加強，以阻類似事件再次發生。 蔡耀昌擔憂，現時政府所提的《逃犯條例》修訂內容倘獲通過，香港的人權和自由必受影響，對悼念六四和支聯會的工作無可避免會產生寒蟬效應。

蔡耀昌引用捷克作家米蘭昆德拉的名言：「歷史是記憶與遺忘的鬥爭」，認為港人在過去30年正活活與遺忘鬥爭，把六四記憶承傳下去。（梁鵬威攝）

蔡耀昌：市民支持是對破壞者的最大打擊

過去一個月，位於旺角新址的六四紀念館遭受不同程度的滋擾：四月初，正裝修的六四紀念館涉遭非法闖入，電力系統被淋撥鹽水，警方列作刑事毀壞案處理；開館前夕，有一群自稱「街坊」和認識大廈業主的人士，到紀念館位於的大廈示威，要求紀念館撤出新址；開館當日，紀念館被投訴懷疑有氣體洩漏；今周一（29日），更有十多名「黑衣人」在紀念館外聚集，聲稱要「拜山」。

蔡耀昌接受訪問時表示，各種直接和間接滋擾，旨在為支聯會構成滋擾，同時令大廈其他業主和用家感到煩厭，令紀念館無法正常開放，妨礙支聯會傳播六四真相；並為參觀者構成人身威脅，不敢到紀念館參觀。

蔡耀昌坦言，雖然目前不知涉案人士為何人，也不知道涉案人士背後是否有勢力，但他相信一連串事件有相連，並與政治打壓有關，「雖然我哋無確實嘅證據，但有理由相信過去一連串對六四紀念館嘅破壞、干擾和騷擾，目的應該係政治打壓，或涉及強力部門，做咁多唔同嘅嘢，一定要有相當資源同實力先可以做到。」他指過去紀念館在尖沙咀設館時，也曾遭不同程度的打壓，但形容今次打壓力度是前所未見，反映六四對北京某些人而言仍是一大死穴。

蔡指出，支聯會已加強紀念館的保安，包括安裝閉路電視、進入紀念館時需取得訪客證，同時盡量呼籲更多義工，協助紀念館運作，以便就突發事件作出應變；警方近日亦在紀念館附近的街道巡邏，訪問當天，身穿黑衫的記者在大廈門口等候期間，也遭便衣警員上前查問。蔡耀昌表示，雖然已作出應變措施，惟認為「呢類國家級攻擊係防不勝防」，他又認為最重要是有更多市民到紀念館參觀，「愈多市民嚟參觀，愈顯示紀念館很重要，咁先係對我哋最大嘅支持，同時亦都係對破壞者最大打擊。」

學運期間在天安門廣場擔任學生糾察隊總指揮的張健在軍隊鎮壓期間中彈，他移居歐洲後取出子彈，捐予紀念館。（梁鵬威攝）

不乏內地旅客訪紀念館 「通常睇完都會好有感觸」

支聯會過去曾於深水埗和尖沙咀設置六四紀念館，其中尖沙咀館址因法律和行政爭議，最終只能無奈地選擇閉館。蔡耀昌指出，過去不僅香港人和外國旅客會到紀念館參觀，不少內地旅客也專程到紀念館，了解六四事件的始末。蔡指在尖沙咀舊館址，不時接觸到特意到港了解六四的內地人，其中使他最為深刻和感觸，是接觸到一些曾經歷「六四」的長者，「一啲較為年長嘅內地人，佢哋知道六四係啲乜，佢哋好認真睇展版上面嘅文字、相片，通常睇完都會好有感觸，甚至真係喊起上嚟，佢哋話嗰時（1989年） 雖然唔係學生領袖、走在最前，但當時作為北京人，都係理解同支持學生。」

蔡耀昌指出，香港是目前中國境內唯一一個地方可公開和合法悼念六四，故香港在傳承和傳播六四上仍扮演相當重要的角色。不過他坦言，隨著《逃犯條例》修訂和《基本法》 23條立法或重臨，香港的人權和自由必定會受影響，對悼念六四和支聯會的工作無可避免地造成影響，「《 逃犯條例》修訂最大問題，係你唔知佢會點用（條例），（條例） 會唔會被濫用，依家好難估計，因為唔知佢哋（政權） 幾時會郁，但係呢把刀就會一直喺頭上，一定會令大家擔心就算唔郁你，都會令你做少啲。」

蔡耀昌指出，過去不僅香港人和外國旅客會到紀念館參觀，不少內地旅客也專程到紀念館，了解六四事件的始末。（梁鵬威攝）

平反六四走過三十載 「歷史是記憶與遺忘的鬥爭」

今年是六四事件三十周年，蔡耀昌在爭取平反六四的路上，也即將走到第三十個年頭。回首過去三十年的經歷，他坦言對中國政治情況倒退、平反六四和建設民主中國遙遙無期感到失望，但他認為香港人和支聯會至少令香港人沒有把六四遺忘。他引用捷克作家米蘭昆德拉的名言：「歷史是記憶與遺忘的鬥爭」，認為港人在過去30年正活活與遺忘鬥爭，把六四記憶承傳下去，「三十年以來，如果香港人唔係繼續對六四記憶嘅堅持同承傳，依家可能已經無人講六四，無人講，最覺得開心就係當權者！ 」

在2015年和2016年的六四前夕，本土派與支聯會就應否悼念和平反六四激辯，惟如今有關辯論已經太大減少，他認為對立聲音減少緣於各種原因，指支聯會已清晰鋪陳對六四的看法，相信這些看法絕對經得起考驗。他表示歡迎年輕一代參與支聯會活動，亦歡迎年輕人與支聯會和平和理性討論六四，一起為推進社會公義而出力。

訪問當天（五月一日），不少港人和內地旅客到紀念館參觀。（梁鵬威攝）