【六四30】30名前記者拍片講述採訪故事：槍聲、屍疊屍、傷心一頁

今年是「六四事件」30週年，30名當年有份在北京天安門採訪六四事件的記者，包括前亞洲電視記者陳潤芝、謝志峰、攝影師勞家輝等人、拍攝短片講述他們當年的所見所聞，冀再做一次紀錄，為歷史見證。

前亞洲電視記者陳潤芝慨嘆，「六四事件」是中國另一頁令人傷心的歷史。（影片截圖）

一批前記者去年底醞釀就「六四事件」30週年做紀錄，分別以文字和影像來做記述，由30名曾直接採訪「六四」的記者拍攝短片講述「我的六四故事」。

「我是記者 我的六四故事」facebook專頁今日上載項目的預告片。陳潤芝慨嘆，「六四事件」是自她目擊「南京大屠殺」以來，中國另一頁令人傷心的歷史；時為亞洲電視記攝影師的勞家輝，分享他當年目睹士兵開槍的過程，「突然幾顆火花在石壆爆開……當你經歷多一次的時候，你便會想起那些槍聲……」說著時他忍不住抱頭痛哭。

前星島晚報記者梁慧珉憶述，當年先後目睹6次流彈在他身邊周圍擦過，每次有流彈經過時，市民和學生都會忍不住慘叫，「我走進了協和醫院，在露天的地方見到很多屍體，而且是疊起來的，非常震撼」。

時為亞洲電視記攝影師的勞家輝，分享他當年目睹士兵開槍的過程。（影片截圖）

首部影片將於5月5日播放，參與的記者包括文匯報前副總編輯程翔、無綫電視前記者謝彩雲、勞家輝、梁慧珉，以及路透社前攝影記者曾顯華。直至6月4日前，每日都會發放一位記者在鏡頭講述親身見證的影片。

此外，由60位記者撰寫的《我是記者－六四印記》一書將會於6月4日出版，書中集合當年曾經參與採訪的記者和「六四」後才參與新聞工作的年輕一輩，分享對「六四」的所見所聞和他們的感受。