【逃犯條例】建制擬廢最資深議員主持會議規定　為23條鋪路？

審議《逃犯條例》修訂的法案委員會由最資深議員、民主黨涂謹申負責主持主席選舉，經過兩次會議仍未能選主席，建制派認為涂謹申「玩嘢」和配合民主派「拉布」。有消息指，建制派正醞釀修改《議事規則》，廢除由最資深議員主持各事務委員會、小組委員會和法案委員會的主席選舉之規定。 議事規則委員會主席謝偉俊表示，相信有關修規建議無法於暑假休會前落實，認為若有建制派議員提出修規，料最少需在下一個立法年度才能通過。有分析指出，《基本法》23條立法與《逃犯條例》修訂的立法程序，同樣需經過法案委員會階段，雖現在提出修規無法解決《逃犯條例》的亂局，不過有助為23條立法掃除路障。

涂謹申主持審議《逃犯條例》法案委員會的主席選舉，經過兩次會議仍未能選主席。（資料圖片/羅君豪攝）

有傳建制派正醞釀修改《議事規則》，進一步收窄民主派拉布空間，包括建議在各大小事務委員會、小組委員會和法案委員會首次會議，由立法會秘書處或「獲議員信任的議員」，負責主持選舉主席環節。另外，為打擊民主派透過點算法定人數拉布，有建制派建議當有議員提出點人數時，提出和和議的議員，需留在席上。

議事規則委員會主席謝偉俊表示，立法會目前「火頭好多」，《國歌條例草案》、《逃犯條例》正在審議階段，即使有議員正式提出修規，有關建議也無法趕及在暑假休會前通過。他又指，若有建制派議員提出修規，料需在下一個立法年度才能通過。

謝偉俊又認為，由最資深議員負責主持主席選舉的規定有需要修改，直言不能被泛民掀著鼻子走，影響會議進度。至於有建議修改點人數的安排，他認為建議只是限制提出點人數的議員，「涉及的是一、兩個議員」，意義不太大。

有建制派分析指，《基本法》23條立法與《逃犯條例》修訂的立法程序，同樣需經過法案委員會階段，現在提出修規無法解決《逃犯條例》的亂局，但對於將來23條立法助力更大，有助掃除路障，不會再重現是次法案委員會發生的主持選舉風波。

2017年底，建制派通過修改《議事規則》，將由最資深議員負責主持立法會大會主席選舉，改由立法會秘書長負責，不過沒有修改各大小委員會的選舉主持程序，為民主派拉布留下尾巴。