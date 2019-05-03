【逃犯條例】立法會法律顧問：指引非自動適用　由法案委員會決定

立法會內務委員會明日(4日)召開特別會議，討論逃犯條例法案委員會正副主席選舉。立法會法律顧問馮秀娟今午（3日）回覆23名非建制派議員的文件中，指出一旦通過建制派提出的指引，亦不會自動適用於法案委員會，「是否採納該指引所載的程序，由法案委員會自行決定」。

內會副主席郭榮鏗及其他22名非建制派議員於本周三（1日）致函內務委員會，要求法律顧問就內務委員會根據《議事規則》第75(8)條就法案委員會的行事方式及程序提供指引事宜，提供法律意見。（資料圖片）

23名非建制派議員於本周三（1日）致函內務委員會，要求法律顧問就內務委員會根據《議事規則》第75(8)條就法案委員會的行事方式及程序提供指引事宜，提供法律意見。

法律顧問表示，建制派議員要求就選舉法案委員會主席的程序提供指引（guideline），並非要求內務委員會向法案委員會發出指示（direction）。而《內務守則》只就在法案委員會首次會議上選舉主席的程序訂定條文，至於在法案委員會首次會議之後選舉主席的程序，現時的《內務守則》未有就此作出規定。若內務委員會通過向法案委員會提供擬議指引，法案委員會須考慮有關指引。然而，有關指引不會自動適用於法案委員會，是否採納該指引所載的程序，由法案委員會自行決定。

至於內會是否有權下指引，法律顧問指出，《議事規則》第75(8)條賦權內務委員會就委員會（包括法案委員會）的行事方式及程序提供指引。是否行使及如何行使有關權力，包括以何種方式提供指引，可由內務委員會決定，而內會以往曾以修訂《內務守則》的方式向委員會提供相關指引。而是否應該拒絕內務委員會委員根據《議事規則》第75(8)條提出的建議，由內務委員會決定。