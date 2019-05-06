【立法會選舉】新界西選民過多　當局曾研重劃選區　卻陷多重困難

《香港01》獲悉，當局傾向維持明年立法會選舉原有的5個地方選區，而現時地方選區的議席數目亦不變。據了解，當局曾考慮過3個方案，以處理新界西選民人口過多問題，除了提出在北區、元朗等區劃出「新界北」選區，變成新界東、新界西及新界北各自6席；亦有考慮修改《立法會條例》，刪去9席上限；以及將較為接近九龍的葵青、荃灣等區撥往九龍西，但面對多重困難。

新界西人口多、幅員廣闊，包含十八區之中的5個區。（資料圖片/李澤彤攝）

政界流傳多年，政府有意新設「新界北」選區，解決新界東及新界西人口基數過多問題。在2016年的立法會選舉中，新界西選民人數多達108萬人，幾乎是九龍西加九龍東選民人數的總和，但新界西立法會議席只有9席，九龍西和九龍東各有6席及5席。此外，新界東選民人數亦達97萬。

政界消息指，擬設的新界北選區或會包括北區、大埔及元朗，或將元朗一分為二等。惟不少大黨如民建聯，現時在新界東及新界西各取得兩個議席，一旦成立新界北選區，屆時預料它們只能在每選區各取一席，變相減少一席，面對議席減少，相信難以取得建制第一大黨支持。

若新西增至10席 得票少於3%可取一席

另一方面，當局亦有考慮修改《立法會條例》，刪去9個議席的法定上限，便可容許各區調動議席，如為新界西增加一席。但消息透露，當局考慮到落實後，新界西最後一席隨時未能獲總選票的3%也能當選，意味當選者或不能取回選舉保證金，更會令人質疑當選者的代表性。

最後，當局亦有考慮，將葵青、荃灣等區議會轉為九龍西選區，因其地理上與九龍西接近，亦不會帶來太大改動。據了解，由於此舉亦會影響現時主力服務兩區的新界西議員，牽動其地區版圖及勢力分佈，預料屆時他們會群起反對。

以新界西為根據地的民主黨立法會議員尹兆堅直言，當局決定是鴕鳥政策，政府多年前已預視現行選區劃界有問題，但仍拖延至今。他坦言現時選區幅員廣闊，難以分配時間服務市民。另外，他指所有議員獲得的資源一樣，但選區大小不同，產生不公。

另一在新界西當選的工聯會麥美娟則指，雖然選區大，工作不容易，但改劃選區需要考慮社區完整性，不應「為改劃而改劃」，同意應留待區議會選區改劃時才一併考慮。