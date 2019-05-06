【立法會選舉】消息：政府本周啟動諮詢　明年五區議席分佈料不變

立法會選舉將於明年9月舉行，據了解，政府將於本周中，按法例就明年立法會換屆選舉地方選區分界、選區名稱的臨時建議啟動諮詢。消息指出，由於人口增長與4年前未有大變，加上區議會選區未有改變，當局傾向維持原有的5個地方選區，而現時地方選區的議席分佈數目亦不變。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強直言，選區劃界是一項敏感議題，如何處理都會對各陣營有影響，故此當局可能「多一事不如少一事」。

據了解，選舉管理委員會將於本周中召開記者會，啟動明年立法會選舉地方選區分界及名稱的臨時建議諮詢。圖為選舉管理委員會主席馮驊。（政府新聞處）

4年前改選區劃界 建制派選舉失利

《香港01》獲悉，政府將於本周中公布立法會地方選區劃界及名稱臨時建議。根據慣例，選舉管理委員會將展開一個月公眾諮詢，收集意見並最遲於9月向特首提交正式建議。

選舉管理委員會在4年前的立法會選區劃界，建議按人口變動，將港島的7席減至6席，九龍西則由5席增加至6席，引來議席「洗牌」，間接令民建聯鍾樹根未能連任，同時令非建制派在九龍西奪取4席。

消息透露，今次諮詢將不會建議改劃選區或增減選區內的議席。一方面，政府料無意修訂《立法會條例》，故選管會要依從條例，無權將5區改變；而由於每區最多9席的法定上限，就算新界西人口超出基準逾一成，惟不能再增加議席。

另一方面，政制及內地事務局早前已表明，將會於2023年區議會選舉前才考慮全面的選區改革，故現時為過渡期，而由於立法會地方選區劃界是建基於區議會劃界，故此現階段不會作出大變。

料維持現時五選區 議席數目不變

此舉意味著現時立法會5個地方選區及議席數目不變，即港島有6席、九龍東有5席、九龍西有6席、新界東有9席、新界西有9席，預料對各政團的選舉部署影響不大。

蔡子強直言，選區劃界是一項敏感議題，如何處理都會對各陣營有影響。據他了解，當局曾考慮將荃灣區議會納入九龍西選區、西貢區議會中的將軍澳納入九龍東選區，或設立新界北選區，惟此舉只會引來泛民以至建制派反對，故此當局可能「多一事不如少一事」，留待人口「爆棚」等「唔改唔得」因素出現時才會處理。