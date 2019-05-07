【中美貿易戰】陳茂波：談判難免有起伏波折　籲做「萬一的準備」

美國總統特朗普突然向中國貨物加徵25%關稅，引發市場憂慮，港股昨日亦受重創。 財政司長陳茂波今（7日）表示，特朗普言論或令人感到意外，故導致金融市場波動，他認為，從大局看中美貿易談判，總體大方向向好，但強調中美兩國矛盾相當深，談判當中有起伏有波折在所難免，呼籲「最重要係要有兩手準備」，保持合理預期同時，心理上和實際上都「要做好萬一的準備」。

陳茂波稱中美貿易談判中有起伏有波折在所難免。(張浩維攝)

陳茂波表示，中美貿易戰萬一出現不同情況，實際上和心理上都要有所準備，而過去一年中美貿易的種種信息顯示美國作為談判對手態度反覆，呼籲一方面冷靜保持合理預期，另一方面「最好做好萬一的準備」。

他又指，在貿易戰中，香港在直接貿易層面受到的影響有限，因美中經香港的貿易量不超過9%；而環球金融市場隨著貿易戰起伏有所波動，港府會做好防禦工作；強調銀行在流動資金等方面看得非常緊，目前情況健康。

他指，證券市場的波幅，「最主要是有秩序地進行交易」，銀行在資金方面會作評估，目前相當健康，政府亦會做壓力測試。

至於逃犯條例修訂對香港營商環境影響，陳茂波就表示，修例過程中有什麼建設性的好意見，只要同時符合修例原則，政府都願意聆聽，又表示，律政司司長鄭若驊保安局局長李家超下午記者會會就市民具體關注的問題有解釋。

被問及綠色債款時，陳茂波就表示會分批做，強調債款目的是支持綠色可持續行業。