【中美貿易戰】美國商界反對特朗普對中國加徵關稅

美國總統特朗普周日（5日）表示，中美貿易談判進展太慢，周五（10日）會把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。惟美國多個商會均對特朗普突然宣布加徵關稅表示反對。

由家電企業組成的美國消費技術協會（Consumer Technology Association）主席兼行政總裁夏皮羅（Gary Shapiro）表示，特朗普正爭取與中國達成一個較好的協議，但他必須清楚關稅並非由中國生產商支付，而是由美國家庭、工人及企業共同負擔。

夏皮羅續指，特朗普政府只提前5日通知提高稅率，不單會令市場陷入混亂，亦會嚴重損害美國企業、美國人的退休基金以及退休金。

美國零售聯合會（National Retail Federation）政府關係高級副總裁弗倫奇（David French）亦發聲明稱，關稅只會由美國企業及美國消費者支付，而非中國生產商。不足一周前才通知加徵關稅，會嚴重打擊美企，尤其是小型企業，因他們缺乏資源以減輕有關影響。

美國服裝和鞋履協會（American Apparel and Footwear Association）主席黑爾芬拜因（Rick Helfenbein）指出，關稅會對經濟增長構成障礙，如服裝進口關稅提高至25%，關稅成本只會被轉嫁至美國消費者，估計可令一家四口每年增加約500美元（約3900港元）開支。

（綜合報道）