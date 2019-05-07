【佔中判刑】陳健民獄中讀梭羅自勉　感謝邵家臻同行到尾

「佔中九子案」中被判兩項罪成、入獄16個月的陳健民，今（7日）透過報章刊登文章，他表示雖然對法庭判詞有不同意的地方，但深信歷史會還他們公道，又稱在羈留中心度過了兩個晚上，慢慢學習成為隨遇而安的囚友。

陳健民撰文提及日前被送往醫院做心臟手術的邵家臻，，感謝對方陪伴佔中三子同行到尾。（資料圖片/羅君豪攝）

陳健民於上周一（4月29日）撰文，投稿《蘋果日報》。他透露獄中環境，指廁所有異味，「曱甴當然在身旁打轉，但比我毅行山頭時遇到的蟲蟻不會更多」。飲食方面，他自言為避食「鮮魚晚餐」，已變成佛教徒以獲准茹素，午餐喝豆粥，晚餐有蛋、橙及提子包。

他提及日前被送往醫院做心臟手術的邵家臻，指對方入獄首日便上吐下瀉、心跳時快時慢。他眼見邵家臻病況，感觸良多，感謝對方陪伴佔中三子同行到尾，「我亦欣賞他過人的意志，因為如果我和他一樣百病纏身，我不知還有沒有這種志氣與專制政權鬥爭到底」。

陳健民剖白道，不管內心如何平靜安穩，家人探望的時刻卻是五味紛陳。他內疚為家人帶來痛苦，「希望他們能明白這是通向民主必經的窄路」，又視被關在囚牢的每一天，都是在控訴不義政權。

陳健民在獄中讀美國作家梭羅（Thoreau）的著名散文集《湖濱散記》，指梭羅在一書中討論對不義政府的反感，但無想到以公民抗命去改變現況，認為只有心靈的轉化才是出路，而寧願在湖邊小屋過着極其簡樸卻又心靈富足的生活。陳健民以此自勉，認為上天將他放進比梭羅倡議的簡樸生活更甚的環境，「我心如果能像（《湖濱散記》中）瓦爾登湖湖面一樣平靜，或者能將愛與和平的力量折射出來」。