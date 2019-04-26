【佔中判刑】陳健民黃浩銘明早送壁屋及赤柱　戴耀廷待安排

佔中案九人早前被裁定罪成，當中四人包括戴耀廷及陳健民分別被判監18個月，邵家臻及黃浩銘則分別囚8個月。據了解，懲教署今日（26日）已召開會議，陳健民及黃浩銘將於明早乘囚車分別到壁屋及赤柱監獄服刑。消息指，戴耀廷最快於下周一（29日）會安排往石壁服刑。

陳日君今早上到過荔枝角收押所探訪戴耀廷、陳健民及黃浩銘。（張嘉敏攝）

據資料，黃浩銘之前囚新界東北案及旺角佔領區清場案，亦是於赤柱監獄服刑。

據了解，戴耀廷最快將會於下周一被分派到石壁監獄。去年因暴動和襲警罪被判囚6年的梁天琦，現亦正於石壁監獄服刑。

香港教區榮休主教陳日君今日（26日）於早上約9時半到達荔枝角收押所探訪，並逗留逾兩小時。他其後轉達三人現時感受平安，「上帝會知道佢哋做緊咩。」黃浩銘的代表律師文浩正，探訪後引述黃浩銘指，黃浩銘現時一切安好，因過往曾於監獄服刑，故未出現適應問題。

至於因心律不正，現羈留於伊利沙伯醫院留醫的邵家臻，其家人透過議辦轉述指，邵於第一、二天也出現肚屙，未知何時可以出院。至於平日困擾的糖尿病，血糖指數雖偏高，但未至於危險地步，濕疹暫時亦沒有發作。除肚屙影響精神狀態外，心裏感覺平安，並心繫本周日（28日）「撤回修訂《引渡條例》遊行」，呼籲市民表態。

佔中九子案日前宣判，分別被裁定串謀犯公眾妨擾、煽惑他人犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成。當中四人包括戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘分別被判囚16個月及8個月。朱耀明被判囚16個月並獲緩刑。