【逃犯條例】政府否定5方案　湯家驊： 方案多建基於危言聳聽

審議《逃犯條例》修訂在立法會引起重重風波，律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超昨日（7日）召開記者會將焦點拉回修訂內容，鄭若驊否定政界提出的5個方案，包括港人港審、域外法權、加入條文保障人權和司法權利，以至日落條款先處理台灣一案等。 行政會議成員、資深大律師湯家驊今(8日)早在電台節目上表示，認為政府態度不算寸步不讓，相信政府否定大部分方案，因方案大多建基於危言聳聽的基礎上，令方案偏離一般法律原則，與聯合國指引和模範條文有出入。「是不是代表什麼都不能改? 我又沒有這樣的印象。」

鄭若驊及李家超出席記者會，為港府的修訂逃犯修例方案再度解畫。（李澤彤攝）

湯家驊表示，聯合國模範條文定明，所有國家有權不給予理由地拒絕移交本國國民，香港法律亦有如此條文。「我們的法例是在1997年4月、港英政府治下通過，當時寫法是若疑犯為中國國籍，特區政府有權不移交。」他指出，條文在一國兩制下出現問題，因港人並非全部持有中國國籍，建議增「和香港永久性居民」字眼。

湯家驊重提自己日前出席香港外國記者會午餐會時，與公民黨法律界議員郭榮鏗為《逃犯條例》激辯一事，郭榮鏗會上曾表示港人不信任由特首把關，湯形容對方講的事令他非常驚訝，「如果他花兩分鐘睇睇條文，他應知道特首只有拒絕移交權」，湯強調移交安排最終由法庭把關，反問「如果不信法庭，還講什麼港人港審?」

倡設框架讓法庭處理不公義個案

他又提出另一修例方向，政府處理個案移交時，可要求申請國「行多一步」，執行國際人權公約第14條中，有關公平審訊的最低保障。湯解釋，不是所有國家都是國際人權公約簽約國，「中國係嘅，但未得到人大確認立法執行，即係喺模稜兩可的位置。」他指，實際運作上並無太多國家堅持這個要求，與英美簽署雙邊協議的國家中，有國家的人權狀況遠差於中國。

其次是考慮設立框架制度，容許香港在沒有與申請國簽訂雙協議的情況下，讓法庭處理不符合公義個案，「唔係等於有求必應，唔係等於黃大仙，你要的人就一定俾你。」他舉例， 2004年至2011年間，俄羅斯向英國提出25宗申請全部被拒，台灣提出一宗申請，結果台方允諾了英方種種要求，在有條件下成功申請。