【逃犯條例】大律師公會石書銘：港人港審可行　不違追溯力原則

保安局局長李家超和律政司司長鄭若驊昨日（7日）召開記者會，堅持修訂《逃犯條例》，並逐一反駁坊間提出的可行方案。大律師公會執委石書銘今早(8日)在商台節目《在晴朗的一天》中接受電話訪問時，批評政府在會上未有回應對內地司法與人權的看法，修訂後如何解決兩地司法體系的差異，因此仍然擔心一旦通過修例後，被移交回內地港人逃犯的人權得不到保障。 早前實政圓桌田北晨提出「港人港審」方案，石書銘認為方案可行，擴大本港司法管核權，並能處理去年台灣殺人案，不會違反刑事法不得具追溯力原則。

鄭若驊（右）指，坊間現時五個方案均不可行。（資料圖片）

大律師公會執委石書銘在節目中認為，「港人港審」方案是擴大本港司法管核權，能夠處理由涉及刑事罪行的台灣殺人案，不違反刑事法不得具追溯力原則，「罪行一直都係度，就算改例後，謀殺聽日都係謀殺。」

至於鄭若驊指，港人港審會為香港刑事法律制度行之已久的「屬地原則」，帶來根本改變。石書銘回應稱，「屬地原則」是指一個司法管核區只有權利管理該區發生的罪案，但強調並非「一成不變」，舉例本港法院已獲賦予處理境外性侵害兒童罪行等。

他又批評，現時政府的方案，以單次個案方式處理移交逃犯請求，並無長期協議框架下的保障，又繞過立法會「把關」；故建議改由特首發證明書，批評人權保障減少，「難度每次只係信行政機關？」