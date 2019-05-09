【答問會】林鄭談修例　毛孟靜斥講大話　郭家麒、胡志偉等被逐

特首林鄭月娥今天（9日）上午10時半到立法會出席行政長官答問會，她在開場白主動為近期掀起全城討論的《逃犯條例》修訂解畫。她直指，對於社會因不理解和誤解產生極端言論和不必要的恐懼，挑起中央與香港、香港與內地的矛盾，明言感到痛心和遺憾，她指應透過務實討論減低不必要擔憂，強調不能令香港成為犯罪者逃避法律責任的地方。
公民黨郭家麒聞言怒斥林鄭「講大話」，並向林鄭送上一個道具鐘，直言「我哋唔要送鐘，我哋送返個鐘畀佢！」被立法會主席梁君彥逐出會議廳。
公民黨黨魁楊岳橋指出，立法局於1997年通過《逃犯條例》，是刻意不適用中國和中國其他地區，又指林鄭拒聽社會意見，連基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅的意見也不聽。特首林鄭月娥反駁指，《逃犯條例》並非刻意排除中國和中國其他地區，直言「全部都係廢話」，著議員翻查立法會檔案。
林鄭指應透過務實討論減低不必要擔憂，強調不能令香港成為犯罪者逃避法律責任的地方。（張浩維攝）
林鄭月娥於開場白指，中央於一帶一路和大灣區的規劃上，確立香港可擔當的角色，中央亦堅定不移貫徹一國兩制方針，又稱她作為向中央政府和港人負責的行政長官，正如她在2017年7月1日就職時所言，竭盡所能堅定擔當一國兩制的執行者、基本法的維護者和法治的捍衛者，以及中央與香港行政關係發展的促進者。
她其後提到《逃犯條例》修訂，對於社會因不理解和誤解產生極端言論和不必要的恐懼，挑起中央與香港、香港與內地的矛盾，明言感到痛心和遺憾，她指應透過務實討論減低不必要擔憂，而不是抗拒目的旨在堵塞漏洞和彰顯公義的修例工作，讓香港成為犯罪者逃避法律責任的地方，更甚損害公眾安全，強調將會繼續解說和認真考慮議會和公眾就修例的切實可行建議。
郭家麒聞言怒斥林鄭「擘大眼講大話」，並走出座位，向林鄭送上一個道具鐘，直言「我哋唔要送鐘，我哋送返個鐘畀佢！」郭最終被立法會主席梁君彥逐出會議廳。
林鄭指社會因不理解而恐懼《逃犯條例》。（張浩維攝）
郭家麒怒斥林鄭「講大話」，並向林鄭送上一個道具鐘被立法會主席梁君彥逐出會議廳。(張浩維攝)
毛孟靜稱特首講大話 會議一度暫停
公民黨楊岳橋指，美國國會諮詢機構、美中經濟與安全審查委員會昨天發表報告，表達對《逃犯條例》修例的擔憂，並指修例或違反《美國香港政策法》條文，又指國際商會昨天也表態，擔心修例影響香港營商環境，問及「點解國際社會大憂慮，係咪全世界都誤解？係咪得你林鄭政府先啱？」
林鄭指出，楊岳橋和部分議員往往只談外國政府「講呢樣、講嗰樣」，她指希望議員留意中美處於貿易鬥爭和角力之中，盼議員了解清楚事實，維護香港利益。她稱修訂《逃犯條例》目的和精神，與96年底立法時的初心一樣，她稱正如保安局多次強調，台灣殺人案反映制度出現漏洞，「我們是有個空白的地方，地理的限制，香港與內地、台灣、澳門無法律基礎，現在都可以以個案方式但難以實行」，強調政府是本於認真的考慮作出修訂。
楊岳橋反駁，立法局於1997年通過《逃犯條例》，初心是不會把疑犯送往內地受審，他批評林鄭不聽意見，連基委會委員陳弘毅的意見也不聽，「是否可以不理商界、13萬人、民主派議員、陳弘毅都不理？只有你這班官員才對，鄭若驊才對？」林鄭神態自若答道：「唔使咁衝動，我慢慢會答你。」她提到有指條例是刻意不適用中國和中國其他地區、不適用中國及中國其他地區是擔心內地法制、有關安排是得到中方和中英聯絡小組同意等講法，直言「全部都係廢話」，又著議員翻查立法會檔案。
【10:53】會議暫停
議會陣線毛孟靜隨即打斷林鄭月娥的發言，在位上高叫「講大話」。主席梁君彥裁定毛的言論具嚴重冒犯性，著她收回言論，惟毛拒絕，被梁君彥驅逐離開，民主派不滿並與梁君彥理論，最終梁君彥宣佈會議暫停。
(張浩維攝)
毛孟靜、譚文豪先後被逐
【11:10】復會後，梁君彥再次要求毛孟靜收回言論，否則把毛逐出會議廳，毛說：「我話畀你聽梁君彥，立法會係監察政府，林鄭係講大話！」梁君彥最終把毛逐出會議廳。
【11:15】公民黨譚文豪提出規程問題，並指林鄭月娥講大話，被逐出會議廳。
新同盟范國威指出，林鄭月娥指摘社會人士、法律界、商界和議員就《逃犯條例》的意見是「廢話」，認為毛孟靜批評林鄭「講大話」是事實陳述，並無違反《議事規則》。林鄭主動反駁范國威，強調只是指楊岳橋提到當年制定《逃犯條例》因內地法制和為了順利回歸才刻意排除中國和中國其他地區的言論「廢話」，而非指各界就修例的辯論和建議是「廢話」，希望他人不要侮蔑她不聽取坊間方案，強調會以理性、平和和謙卑態度聽取社會意見。
↓↓↓ 毛孟靜、譚文豪先後被逐 ↓↓↓
胡志偉被逐。(張浩維攝)
胡志偉質疑林鄭是否過去三任特首 林鄭：呢條問題係難答
胡志偉向林鄭表示，「以為你似個人，因為你在香港出生、在香港受教育，做大官」，認為她應該清楚知道香港人害怕共產黨和對共產黨無信心是事實。他怒斥林鄭月娥自作聰明，修訂《逃犯條例》打破隔兩地的防火牆，「美其名就話係填補漏洞，實際上就係放棄（對香港人）保障，仲好似你所講，將所有人嘅憂慮當成廢話。」
胡志偉續指若「一國兩制」被破壞，港人不再能夠在香港安身立命。平日甚少動怒的胡志偉更怒斥林鄭「有黨奴、無人性」，「你望吓自己，依家我見到你嗰個樣，除咗有黨性、有奴性，你就無血性，亦都無人性，你帶畀香港嘅破壞超過董建華、勁過梁振英。」胡志偉反問林鄭，要有多少人遊行、申請移民、撤資才願意「收手」，撤回《逃犯條例》修訂，並與台灣達成單次移交協議，處理陳同佳案，「（林鄭）可唔可以放過香港？保障香港一國兩制核心利益呀？」
陸頌雄隨即要求主席裁決胡志偉的言論冒犯特首，梁君彥籲議員言詞要中性。林鄭其後表示撇除胡志偉對她的辱罵，指胡志偉的言論正正是她在開場白稱使她感痛心的言論，「對呢種毫無根據嘅指控真係感到有啲痛心」，強調由上任到現在，都是本著捍衛一國兩制和維護《基本法》的心。
林鄭月娥指出，1996年審議《逃犯條例》的法案委員會主席是民主黨議員，她又朗讀兩名民主黨議員在當年恢複二讀時的發言，其中該民主黨前資深議員發言時提到，當時通過的《逃犯條例》就人權保障，將適用於回歸後內地與香港達成的移交協議，讓《逃犯條例》成為予中國內地借鏡的藍本。胡志偉隨即反駁，當時該黨議員是因為相信中國法制會改善，但如今卻一直倒退。林鄭聞言其後回擊：「你（胡志偉） 可唔可以面對現實，畀我講埋先」，強調自己「聽到不正確說法、甚麼防火牆等，按事實討論」
林鄭又著胡志偉閱讀前刑事檢控專員江樂士今天在報章刊登的文章。胡志偉反駁指，江樂士也要求林鄭就梁振英涉收取澳洲公司UGL 5000萬元案件索取外間法律意見，直指林鄭「啱聽就聽，唔啱聽就唔聽！」胡志偉質疑林鄭月娥以堵塞漏洞作為修例原因，是否意指過去三任特首失職，「因為得你先咁叻，喺23年之後先『堵塞漏洞』呀！」
林鄭沉思片刻後答道：「呢條問題係難答，我從來都唔想批評以前嘅政府，但係李家超局長用咗鴕鳥呢兩個字，我都不能不撐李家超局長，呢個說法，我哋鴕島咗20多年，鴕鳥有其佢嘅原因。」她指出每任政府都面對很多政治爭議，就會令到官員受到好大攻擊，今天擺喺眼前大家就睇到啦。」胡志偉直指「你唔好講大話」，被梁君彥逐出會議廳，胡志偉離開會議時不斷高呼「林鄭月娥下台」、「破壞一國兩制」「你不配做特首」。