【答問會】林鄭談修例　毛孟靜斥講大話　郭家麒、胡志偉等被逐

特首林鄭月娥今天（9日）上午10時半到立法會出席行政長官答問會，她在開場白主動為近期掀起全城討論的《逃犯條例》修訂解畫。她直指，對於社會因不理解和誤解產生極端言論和不必要的恐懼，挑起中央與香港、香港與內地的矛盾，明言感到痛心和遺憾，她指應透過務實討論減低不必要擔憂，強調不能令香港成為犯罪者逃避法律責任的地方。 公民黨郭家麒聞言怒斥林鄭「講大話」，並向林鄭送上一個道具鐘，直言「我哋唔要送鐘，我哋送返個鐘畀佢！」被立法會主席梁君彥逐出會議廳。 公民黨黨魁楊岳橋指出，立法局於1997年通過《逃犯條例》，是刻意不適用中國和中國其他地區，又指林鄭拒聽社會意見，連基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅的意見也不聽。特首林鄭月娥反駁指，《逃犯條例》並非刻意排除中國和中國其他地區，直言「全部都係廢話」，著議員翻查立法會檔案。

林鄭指應透過務實討論減低不必要擔憂，強調不能令香港成為犯罪者逃避法律責任的地方。（張浩維攝）



林鄭月娥於開場白指，中央於一帶一路和大灣區的規劃上，確立香港可擔當的角色，中央亦堅定不移貫徹一國兩制方針，又稱她作為向中央政府和港人負責的行政長官，正如她在2017年7月1日就職時所言，竭盡所能堅定擔當一國兩制的執行者、基本法的維護者和法治的捍衛者，以及中央與香港行政關係發展的促進者。

她其後提到《逃犯條例》修訂，對於社會因不理解和誤解產生極端言論和不必要的恐懼，挑起中央與香港、香港與內地的矛盾，明言感到痛心和遺憾，她指應透過務實討論減低不必要擔憂，而不是抗拒目的旨在堵塞漏洞和彰顯公義的修例工作，讓香港成為犯罪者逃避法律責任的地方，更甚損害公眾安全，強調將會繼續解說和認真考慮議會和公眾就修例的切實可行建議。

郭家麒聞言怒斥林鄭「擘大眼講大話」，並走出座位，向林鄭送上一個道具鐘，直言「我哋唔要送鐘，我哋送返個鐘畀佢！」郭最終被立法會主席梁君彥逐出會議廳。

林鄭指社會因不理解而恐懼《逃犯條例》。（張浩維攝）

郭家麒怒斥林鄭「講大話」，並向林鄭送上一個道具鐘被立法會主席梁君彥逐出會議廳。(張浩維攝)

毛孟靜稱特首講大話 會議一度暫停

公民黨楊岳橋指，美國國會諮詢機構、美中經濟與安全審查委員會昨天發表報告，表達對《逃犯條例》修例的擔憂，並指修例或違反《美國香港政策法》條文，又指國際商會昨天也表態，擔心修例影響香港營商環境，問及「點解國際社會大憂慮，係咪全世界都誤解？係咪得你林鄭政府先啱？」

林鄭指出，楊岳橋和部分議員往往只談外國政府「講呢樣、講嗰樣」，她指希望議員留意中美處於貿易鬥爭和角力之中，盼議員了解清楚事實，維護香港利益。她稱修訂《逃犯條例》目的和精神，與96年底立法時的初心一樣，她稱正如保安局多次強調，台灣殺人案反映制度出現漏洞，「我們是有個空白的地方，地理的限制，香港與內地、台灣、澳門無法律基礎，現在都可以以個案方式但難以實行」，強調政府是本於認真的考慮作出修訂。

楊岳橋反駁，立法局於1997年通過《逃犯條例》，初心是不會把疑犯送往內地受審，他批評林鄭不聽意見，連基委會委員陳弘毅的意見也不聽，「是否可以不理商界、13萬人、民主派議員、陳弘毅都不理？只有你這班官員才對，鄭若驊才對？」林鄭神態自若答道：「唔使咁衝動，我慢慢會答你。」她提到有指條例是刻意不適用中國和中國其他地區、不適用中國及中國其他地區是擔心內地法制、有關安排是得到中方和中英聯絡小組同意等講法，直言「全部都係廢話」，又著議員翻查立法會檔案。

【10:53】會議暫停

議會陣線毛孟靜隨即打斷林鄭月娥的發言，在位上高叫「講大話」。主席梁君彥裁定毛的言論具嚴重冒犯性，著她收回言論，惟毛拒絕，被梁君彥驅逐離開，民主派不滿並與梁君彥理論，最終梁君彥宣佈會議暫停。

(張浩維攝) 毛孟靜、譚文豪先後被逐 【11:10】復會後，梁君彥再次要求毛孟靜收回言論，否則把毛逐出會議廳，毛說：「我話畀你聽梁君彥，立法會係監察政府，林鄭係講大話！」梁君彥最終把毛逐出會議廳。 【11:15】公民黨譚文豪提出規程問題，並指林鄭月娥講大話，被逐出會議廳。

新同盟范國威指出，林鄭月娥指摘社會人士、法律界、商界和議員就《逃犯條例》的意見是「廢話」，認為毛孟靜批評林鄭「講大話」是事實陳述，並無違反《議事規則》。林鄭主動反駁范國威，強調只是指楊岳橋提到當年制定《逃犯條例》因內地法制和為了順利回歸才刻意排除中國和中國其他地區的言論「廢話」，而非指各界就修例的辯論和建議是「廢話」，希望他人不要侮蔑她不聽取坊間方案，強調會以理性、平和和謙卑態度聽取社會意見。

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