【逃犯條例】尹兆堅提不信任林鄭動議　本月底立法會大會討論

民主黨早前因逃犯條例修例，決定向特首林鄭月娥提出不信任動議。民主黨立法會議員尹兆堅獲批，在本月底立法會大會上動議「本會不信任行政長官林鄭月娥女士」。

民主黨立法會議員尹兆堅獲批，在本月底立法會大會上動議「本會不信任行政長官林鄭月娥女士」。（盧翊銘攝）

上月初，特區政府將《逃犯條例》修訂草案提交立法會進行首讀，民主黨率先公開提出「林鄭下台」。立法會秘書發出文件，指尹兆堅將於本月22日的大會上動議「對行政長官投不信任票」議案。

尹兆堅表示，向林鄭月娥提出不信任動議，是緣於林鄭提出《逃犯條例》修訂，出賣香港市民，製造「河水犯井水」的情況，有可能將香港居民送返大陸受審，破壞香港司法、立法制度。

他指出，香港作為國際金融中心，近日受到中美貿易戰影響，股市不斷下跌，認為若修例通過，將會嚴重影響香港經濟。他直言若最終引致香港經濟受到嚴重打擊和下行，即使林鄭下台亦無可補救。

提出修改《刑事司法管轄權條例》、將謀殺、企圖謀殺等罪行納入條例的尹兆堅指，其建議可解決台灣殺人案和處理同類案件。對於律政司司長鄭若驊指修改有關條例違反屬地原則，尹兆堅指現行法例中，香港就很多罪行亦擁有域外法權，例如有關兒童色情、防止賄賂條例，即使港人在外地犯罪，香港亦有刑事管轄權可處理這些案件，又指香港法制除了屬地原則，亦有屬人和保護原則，他批評鄭若驊選擇性誤導市民，又反問若修改《刑事司法管轄權條例》不能追加追溯力，「難道修改《逃犯條例》就可以追加追溯力？」