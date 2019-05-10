【逃犯條例】答問會上罵林鄭「八婆」　胡志偉：恰如其分的形容

昨日(10日)立法會行政長官答問會連番出席火爆場面，民主黨主席胡志偉批評林鄭月娥強推《逃犯條例》修訂，對香港的破壞「超過董建華、勁過梁振英」，又直指林鄭「唔好講大話」，終被立法會主席梁君彥逐出會議廳，胡志偉離開會議時不斷高呼「林鄭月娥下台」，更大罵林鄭：「你唔死都冇用呀八婆！」言論引起其他議員譁然。 胡志偉今(10日)日於電台節目上解釋，自己言辭激動因每個人的容忍有底線，指昨日的會議在他眼中等同林鄭月娥宣佈香港走向一國一制，「這個憤怒的用語或許有人覺得重了，但對我而言是恰如其分的形容。」

林鄭月娥昨天到立法會出席行政長官答問會，與泛民議員針鋒相對。(資料圖片/張浩維攝)

胡志偉斥責林鄭面對社會各界的勸阻仍一意孤行，「在這種背境下，我衝口而出的說話，代表我對這個人的討厭程度已去到不能接受。」他反駁，雖然林鄭月娥自稱要應對「兩個老闆」，但他看不到修訂《逃犯條例》對港人有任何好處，因台灣明言即使通過修例亦不同意移交陳同佳。認為林鄭月娥仿如抱持「雖千萬人吾往矣」心態強推修例，「這個憤怒的用語或許有人覺得重了，但對我而言，是恰如其分的形容。」

林鄭月娥在大會上引用1997年時任民主黨立法局議員何俊仁就《逃犯條例》發言的內容，指民主黨當年所認同《逃犯條例》的條款。胡斥責林鄭月娥的講法戾橫折曲，指當年的政治環境是香港眼見中國即將簽署國際人權公約，但其後中國一直無實施公約。

被問到民主派會否就《逃犯條例》修訂向政府全面開戰，在其他議題上發動拉布，胡志偉表示時間仍然在特首那邊，認為對方若肯以一次性個案處理台灣個案，先解開政治死結。但若對方執意強推修例，「我覺得會，因為皮之不全，毛之焉附？若然核心價值、一國兩制都不存在，我們只能盡一切努力迫使特區政府改弦易轍。」

張華峰建議訂明省級或以下無權要求移交

立法會金融服務界議員張華峰則指，《逃犯條例》推行時間倉卒，目前香港市民對內容不了解，雖然政府剔除其中9條罪行令商界較為安心，但當局應多用時間向外界解釋內容，消除市民誤解，又指「國家依法治國，但政策落到省市後難免走樣」，建議訂明引渡要求須由最高中央人民法院提出，省級或以下地方政府法院無權要求移交。