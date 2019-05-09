【答問會】胡志偉被逐　罕發火轟林鄭：你唔死都冇用呀八婆！

特首林鄭月娥今天（9日）到立法會出席行政長官答問會，民主派議員多次就《逃犯條例》修訂窮追林鄭月娥。其中民主黨主席胡志偉批評林鄭月娥自作聰明，修訂《逃犯條例》打破隔兩地的防火牆，斥林鄭有黨性、有奴性、無血性和無人性，形容林鄭為香港帶來的破壞「超過董建華、勁過梁振英」。 胡志偉其後質疑林鄭月娥以堵塞漏洞作為修例原因，是否意指過去三任特首失職，林鄭沉思片刻後答道：「呢條問題係難答，我從來都唔想批評以前嘅政府，但係李家超局長用咗鴕鳥呢兩個字，我都不能不撐李家超局長，呢個說法，我哋鴕島咗20多年，鴕鳥有其佢嘅原因。」她指出每任政府都面對很多政治爭議，就會令到官員受到好大攻擊，今天擺喺眼前大家就睇到啦。」 胡志偉直指林鄭「唔好講大話」，被梁君彥逐出會議廳，胡志偉離開會議時不斷高呼「林鄭月娥下台」、「破壞一國兩制」、「你不配做特首」，並上前向林鄭怒斥：「你唔死都冇用呀八婆！」

胡志偉質疑林鄭月娥以堵塞漏洞作為修例原因，是否意指過去三任特首失職。（張浩維攝）

胡志偉：可唔可以放過香港？

胡志偉發言時向林鄭表示，「以為你似個人，因為你在香港出生、在香港受教育，做大官」，認為她應該清楚知道香港人害怕共產黨和對共產黨無信心。他怒斥林鄭月娥自作聰明，修訂《逃犯條例》打破隔兩地的防火牆，「美其名就話係填補漏洞，實際上就係放棄（對香港人）保障，仲好似你所講，將所有人嘅憂慮當成廢話。」

胡志偉續指若「一國兩制」被破壞，港人不再能夠在香港安身立命。平日甚少動怒的胡志偉更怒斥林鄭「有黨奴、無人性」，「你望吓自己，依家我見到你嗰個樣，除咗有黨性、有奴性，你就無血性，亦都無人性，你帶畀香港嘅破壞超過董建華、勁過梁振英。」胡志偉反問林鄭，要有多少人遊行、申請移民、撤資才願意「收手」，撤回《逃犯條例》修訂，並與台灣達成單次移交協議，處理陳同佳案，「（林鄭）可唔可以放過香港？保障香港一國兩制核心利益呀？」

陸頌雄隨即要求主席裁決胡志偉的言論冒犯特首，梁君彥籲議員言詞要中性。林鄭其後表示撇除胡志偉對她的辱罵，指胡志偉的言論正正是她在開場白稱使她感痛心的言論，「對呢種毫無根據嘅指控真係感到有啲痛心」，強調由上任到現在，都是本著捍衛一國兩制和維護《基本法》的心。

林鄭月娥指出，1996年審議《逃犯條例》的法案委員會主席是民主黨議員，她又朗讀兩名民主黨議員在當年恢複二讀時的發言，其中該民主黨前資深議員發言時提到，當時通過的《逃犯條例》就人權保障，將適用於回歸後內地與香港達成的移交協議，讓《逃犯條例》成為予中國內地借鏡的藍本。胡志偉隨即反駁，當時該黨議員是因為相信中國法制會改善，但如今卻一直倒退。林鄭聞言其後回擊：「你（胡志偉） 可唔可以面對現實，畀我講埋先」，強調自己「聽到不正確說法、甚麼防火牆等，按事實討論」

林鄭又著胡志偉閱讀前刑事檢控專員江樂士今天在報章刊登的文章。胡志偉反駁指，江樂士也要求林鄭就梁振英涉收取澳洲公司UGL 5000萬元案件索取外間法律意見，直指林鄭「啱聽就聽，唔啱聽就唔聽！」胡志偉質疑林鄭月娥以堵塞漏洞作為修例原因，是否意指過去三任特首失職，「因為得你先咁叻，喺23年之後先『堵塞漏洞』呀！」

林鄭沉思片刻後答道：「呢條問題係難答，我從來都唔想批評以前嘅政府，但係李家超局長用咗鴕鳥呢兩個字，我都不能不撐李家超局長，呢個說法，我哋鴕島咗20多年，鴕鳥有其佢嘅原因。」她指出每任政府都面對很多政治爭議，提出修例便會「到官員受到好大攻擊」，「今天擺喺眼前大家就睇到（攻擊）啦。」胡志偉直指「你唔好講大話」，被梁君彥逐出會議廳，胡志偉離開會議時不斷高呼「林鄭月娥下台」、「破壞一國兩制」、「你不配做特首」，並罕有地「動真火」，上前斥林鄭：「你唔死都冇用呀八婆！」