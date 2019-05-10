【帳委會】議員質疑泊車位不足　陳帆：短期內難符合理想

立法會政府帳目委員會今日（10日）討論公眾泊車位的規劃及管理，民建聯何俊賢質疑臨時泊車位比例過高，令泊車位供應不穩定。運房局局長陳帆承認，現時私家車與車位供應的比例未合乎理想。

房局局長陳帆承認，現時私家車與車位供應的比例未合乎理想。(資料圖片)

民主黨林卓廷於會議中表示，2014年的私家車與泊車位比例已下降至1.19，質疑規劃署為何仍於同年調低中小型住宅的車位比例。運輸及房屋局局長陳帆回應指，政府並非以私家車數目計算增加泊車位數目，供應主要針對商用車輛，而政府曾於14年進行有關車位需求等調查，按調查結果調低相關規劃標準。

就臨時泊車位佔整體泊車位的比例，何俊賢質疑是否太高，會令泊車位供應不穩，建議局方增加長期供應的泊車位。陳帆解釋指，1輛車有2個泊車位是絕對理想，但國際間亦無共識，就100輛車應有多少個泊車位訂立標準；現時本港私家車與車位供應的比例是1:1.1。陳帆認為，每輛車有1.4個或1.5個泊車位較為理想，惟承認短期內難以做到；過去五年的汽車增長平均為3.5% 。

因應商用車輛增加，陳帆指當局已推出多項措施，包括增加夜間商用泊車位、旅遊巴泊位及上落客位等，運輸署亦正進行智慧泊車先導研究，會因應成效考慮在各區設立智能停車場。他承諾會按步就班推出交通諮詢委員會的措施，按「一地多用」的原則於合適的政府機構、社區設施及公眾休憩空間增加公眾泊車位。