房委會研善用空地　14個屋邨増133額外泊車位　料月入可增20萬

根據房屋署提交小組的文件，房委會轄下的161個停車場，合共提供約3.09萬個泊車位。



為充份使用停車場設施，房委會去年3月通過多項新措施，包括將泊車位改作供其他類別車輛停泊、剩餘月租泊車位改作時租泊車位，以及在取得所需的許可後，將剩餘泊車位租予非住戶人士等，截至去年12月底，整體租用率達96%。

房委會已在9個屋邨增設其中63個泊車位，包括安泰邨。（資料圖片）

房委會表示，為回應社區對泊車位的訴求，房委會在現有停車場及屋邨進行增加泊車位的研究，透過善用空地、重整泊車位、將泊車位改作供其他類別車輛停泊等方法，確定有可能増加133個額外泊車位。



房委會已在9個屋邨增設其中63個泊車位，包括葵涌邨、南山邨、安泰邨、白田邨、水泉澳邨、德朗邨、天晴邨、天恆邨及榮昌邨；另外5個屋邨，餘下的70個泊車位，仍在進行有關工程，料增設以上泊車位後，可為房委會帶來每月約20萬元的收入。



此外，房委會將在8個停車場的時租泊車位，額外安裝約150個中速充電器，但由於安裝費用高昂，將率先在大本型、安達邨和德朗邨停車場，安裝12個中速充電器，所涉開支約44萬元，再視乎使用情況，考慮會否在其餘五個屋邨安裝。