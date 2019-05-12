【逃犯條例】法案委員會鬧雙胞　曾鈺成：可直接提交大會恢復二讀

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派昨日（11日）分別召開會議，更數度爆發衝突，互相推撞，延至星期二（14日）早上再續會議。 立法會前主席曾鈺成今日（12日）出席電視節目時主動提出，若法案委員會繼續無法順利運作，可繞過法委會直接提交大會恢復二讀。他又相信，政府有就修例與中央保持緊密的溝通，確保中央接受有關方案，再對法案進行修改，難令中央接受。

曾鈺成在無綫節目《講清講楚》中提出，泛民建制雙方的立場堅定，法案委員會無法順利運作，建議應越過委員會直接提交內會恢復二讀。（資料圖片／鄭子峰攝）

曾鈺成在無綫節目《講清講楚》中提出，泛民建制雙方的立場堅定，法案委員會無法順利運作，建議應越過委員會直接提交內會恢復二讀。他表示，法案委員會由內會衍生，內會有權終止，亦無硬性規定法案必需經過法委會才能進行二讀。這個做法會否打破先例，令以後的法案都直接繞過法委會審議呢？曾鈺成直言「咁冇咩唔好」，法委會的作用是節省大會時間，增加與政府協商的機會，但由始至終法委會都未能達成這個作用，「所有具爭議嘅議案係法案委員會傾完，去到大會又由頭講一次」。

曾鈺成直指涂謹申的做法錯誤，根據《議事規則》，在委員會中最資深的議員只有主持主席選舉的資格。（資料圖片／方家遠攝）

被問及這個做法是否「輸打贏要」，曾鈺成則反駁指不可任由法案流產，「咁係所有人都輸」，又形容不能通過法案是無能。他又直指民主黨涂謹申的做法錯誤，根據《議事規則》，在委員會中最資深的議員只有主持主席選舉的資格，但涂謹申卻屢次處理議員提出的規程問題。他解釋，最正當的做法是先選出主席，再由主席處理其餘問題。

曾鈺成又批評於昨天的風波中，泛民建制議員均有報警求助，而並非自行處理議會內的衝突，未有維護到立法機關的尊嚴，反映議員的自我規範功能徹底崩潰。

曾鈺成批封殺妥協空間

曾鈺成指出，現階段政府無可能撤回修例，認同新民黨葉劉淑儀指，在經過這段時間的討論、政府多次強調立例的急切性後，撤回會造成嚴重的管治問題，亦會令支持政府的市民失去信心。他批評泛民即使反對議案，亦需要提出改良方案，共同努力商討一個彼此都能接受的政策。

他續指，以往未能在此議題與中央達成長期協議的原因，是內地不能接受香港的條件，相信政府就今次修例有很緊密的溝通，確保中央接受有關方案，「如果依家再改，中央唔接受，咁通過咗都冇用」。曾鈺成又透露有行政會議成員向他表示，中央今次已作出了很大讓步，例如同意不移交涉及死刑的案件等。曾鈺成總結時表示，「政治就係要妥協，依家（泛民）係封殺晒妥協嘅空間」。