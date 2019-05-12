【逃犯條例】張建宗再度護航：非政治任務　非為內地「度身訂造」

立法會建制及泛民陣營昨日（12日）在修訂《逃犯條例》法案委員會會議期間，爆發肢體衝突。政務司司長張建宗今日（12日）發表網誌，再度為修訂條例護航，他稱：「建議並不是針對某單一司法管轄區，更絕非為內地『度身訂造』。」 張建宗批評，部分人士以陰謀論看待是次修例，他強調：「修例絕無隱藏議程（hidden agenda），絕無政治目的，更非政治任務。」

政務司司長張建宗今日（12日）發表網誌，再度為修訂《逃犯條例》護航。（網頁截圖）

修例有「八不移交」保障

張建宗在網誌中羅列修訂《逃犯條例》的各項要點，重申修例有「八不移交」的保障，即不符合「雙重犯罪」不移交﹔政治罪行不移交﹔因種族、宗教、國籍或政治意見而被檢控不移交﹔缺席情況下被定罪不移交﹔一罪不能兩審﹔不能增加移交命令以外的控罪，否則不移交﹔不能移交至第三方﹔死刑不移交。

張建宗表示，建議並非針對某單一司法管轄區，更絕非為內地「度身訂造」；《條例草案》主要是針對觸犯當中訂明的嚴重罪行的逃犯，並非奉公守法的市民。他認為，由於《條例草案》比較複雜，一般人不容易完全掌握其內容，導致誤解：「部分人士更以陰謀論看這次修例。我強調修例絕無隱藏議程（hidden agenda），絕無政治目的，更非政治任務。」

張建宗：「修例絕無隱藏議程（hidden agenda），絕無政治目的，更非政治任務。」（資料圖片）

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對於有說法指，香港回歸時的《逃犯條例》移交適用範圍是刻意將中國內地排除在外，張建宗指，當年訂立《逃犯條例》的目的，是要將港英年代沿用的法例作出本地化的立法，以設立適當的法律架構，令香港回歸後有一條可用的本地法例用作移交逃犯安排。

他續指，由於當時的移交逃犯安排並不包括中國在內，而條例本地化時沒有處理這地理限制，因此這地理限制存在至今，「不是刻意不同意與內地設立移交逃犯安排。」

政府修訂《逃犯條例》觸發10萬人上街遊行表達不滿。（資料圖片／李澤彤攝）

政府會用理性、平和、謙卑的態度去聆聽意見

社會對《條例草案》有不同的意見，張建宗表示明白和理解，重申政府會用理性、平和、謙卑的態度去聆聽意見，並認真考慮由立法會和社會各界提出切實可行的措施，消除因不理解、誤解或其他原因而產生不必要的恐懼和擔憂。

他表示，政府希望立法會法案委員會盡早展開審議工作，讓議員以務實和理性的態度討論完成審議政府的修例建議。