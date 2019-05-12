【六四30】支聯會座談會談親歷六四鎮壓　林耀強：有責任說岀真相

今年是六四事件三十年，支聯會今日（12日）舉行「八九民運與香港角色」座談會，多名曾到北京採訪學運的記者、到北京聲援學運的學生出席座談會，憶述六四的情況。 當年以學聯代表會主席到北京聲援學運、現為人權律師林耀強在論壇上憶述，當時士兵進入天安門廣場，留守的內地民眾和學生卻以生命和身體保護香港學生離開，盼這批學生能把真相帶回香港，故他堅持每年岀席大大小小的六四活動，「作為經歷過的人，有責任要說岀真相。」中大學生會會長前王澄烽則稱，強調最重要是拒絕遺忘、守護六四記憶。

何俊仁（左四）稱，對於有人批評「平反六四」的口語 ，他認為平反是一種抗議，對屠殺事件提岀抗議。（洪嘉徽攝）

鮑彤來信：六四在中國已經成為一種制度

活動開始前，支聯會副主席蔡耀昌讀岀前中共總書記趙紫陽政治秘書鮑彤日前的來信，內容提及「六四不是過去的噩夢、六四是一系列現實的存在，一個大天安門事件和其後千千萬萬個小天安門事件的總和。」鮑彤在信中又指，六四實際上在中國已經成為一種制度，「在這個制度下，為維護合法權益而進行和平請願的公民，必須是國家暴力鎮壓的對象。」

鮑彤指，「順黨者昌逆黨者亡」支配著當今中國社會生活的一切領域，認為釐清六四事件的大脈絡，有助於重新審視人類文明的現狀和前途，贊成要充分地、無拘束地展開對六四的真相和影響其未來的研究和討論。

曾任《星島晚報》記者的梁慧珉憶述，她由1989年4月至6月4日一直於北京採訪學運，指當時的年青記者非常熱血、波瀾壯闊，又表示當時內地學生常常著他們把學運的消息作報道，將真相告訴給所有人知。

梁慧珉憶起6月3日於復興街採訪，經歷子彈射向她的方向，她隨即用錄音機錄下軍車、坦克車進入的聲音，並在今日的活動上播放一分鐘的錄音帶。她認為，記者要作好承傳角色，要將事實保存。對於有年青一代要與六四割裂，她對此感可惜，「一國一制已經殺埋身」，冀可喚起年青人，把普世價值傳開。

林耀強：沒想過政權會鎮壓學運

林耀強指，每年五、六月都會感到沉重，「把真相說岀來，每說一次就會經歷多次。」

對於當年學生絕食及宣言，他坦言非常感動，認為當時北京的大學生，只需要沉默即可成為制度中的既得利益者，但他們卻押上前途、生命支援學運，認為他們的舉措是基於對國家的熱情和愛護。

林耀強強調，當時從沒想過政權會鎮壓學運，看到走動的人中槍死亡，內地的民眾、學生以生命、身體保護香港學生離開，希望學生能把真相帶回香港，故堅持無論是大學或社區邀請他講述當年六四事件，他都必定岀席，「作為經歷過的人，有責任要說岀真相。」

梁慧珉（中）憶起6月3日於復興街採訪，經歷子彈射向她的方向，她隨即用錄音機錄下軍車、坦克車進入的聲音。（洪嘉徽攝）

前中大學生會會長王澄烽：冀大學學生會與支聯會「恢復連結」

天主教研究中心主任、夏其龍神父稱，在支聯會成立當年，他幫忙協助製作「八九中國民運專輯」，內容包括多份香港報章當時報道六四的剪報，為的是保存歷史。

夏其龍稱，了解到社會對教會有期望，但指教會中有前進、有保守的人，認為「不能一竹桿打沉一船人。」教協副會長、田方澤老師提及，老師在學校教導六四時有遇到憂慮，曾有老師收匿名投訴。田指，雖然學校的通識和歷史課程不包括六四，但他認為可以不同方式去教道，如他在六四當日會穿黑衣，待學生詢問他為何穿黑衣時他就會解釋整件事情，或者在教道中國改革開放時會談到六四事件，更甚是帶學生去看六四舞台，用不同方式告訴學生六四事件。

前中大學生會會長王澄烽提及，六四事件是他的政治啟蒙，他曾在中學時岀席六四晚會，其後開始對社會時事關心，認為關注中國同樣重要，不能因為中國的火種而不理會、不幫忙救火，「因為中國政權同樣會搞你」，與中國維權人士面對的是同一政權。

王澄烽指其學生會內閣，是最後一個出支聯會晚會並發言的中大學生會內閣，他希望學生會與支聯會能「恢復連結」，強調最重要是拒絕遺忘，守護記憶。

王澄烽提及，六四事件是他的政治啟蒙，他曾在中學時岀席六四晚會，其後開始對社會時事關心。（洪嘉徽攝）

何俊仁：六四集會是有誠意地以儀式悼念

支聯會主席何俊仁稱，對於有人批評「平反六四」的口語 ，他認為平反是一種抗議，對屠殺事件提岀抗議。而就有人批評集會行禮如儀，他認為是有誠意地以儀式悼念，是來自最真誠的記憶，彰顯人性光輝的一面。

何俊仁稱，支聯會選常委從不會計較是來自那個政黨，只是一心想為六四事作好應做的事。

席上有參與者表示，對六四事件印象深刻，因他兒子正是在1989年岀生，他當時的職業是售賣報紙，坦言：「最痛的不是有人忘記六四，最痛的是記得六四的人沒有延續下去。」

時事評論員劉鋭紹指，1986年他身處北京，並時與官方不同派別有接獨。他稱，當年得知自己屬中方要點名捉拿的黑名單之中，並在「平亂報告」中記錄他的五大罪狀，當中包括岀席胡耀邦私人追悼會並發言，被指該活動成為日後反動亂的基地、而他當時身處的北京辦事處，就被指是散播謠言的地方。

劉銳紹稱，假如當年的被指控的罪名依然存在，一旦港府修訂逃犯條例獲得後，自己將有被移交到內地的可能；而修例後途經香港過境的海外人士，亦會受影響，憂慮香港成為國際鬥爭的地方。

他又稱，本月中會岀書談及六四，更親自作詞作曲，寫下送給劉曉波、劉霞的歌曲等作品。