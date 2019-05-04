【六四30】疑似歌曲《廣場》等犯禁　內地搖滾歌手李志被全面封殺

今年是「六四事件」30周年，內地加強整頓意識形態，嚴控輿論。其中著名獨立音樂人李志，疑似因為曾發布多首觸及敏感政治題材的歌曲如《廣場》、《1990年的春天》等而遭全面封殺，他近期獲頒第十屆中國搖滾迷笛獎最佳年度搖滾男歌手時，亦只能被稱為是「南京市民李先生」。 由於頒獎予李志犯禁，得獎名單的微博隨後被刪除，主辦單位臨時宣布取消所有媒體採訪，連上月初有提到李志的提名名單，如今亦被微博官方指接獲違規投訴而無法查看。

據了解，李志最初在今年2月突然宣布由於「身體原因」，取消在四川的23場巡迴演唱會。其後在4月初，四川文化執法監督局突稱「緊急叫停了某行為不端知名聲樂演員計劃在川23場次個人巡演活動，監督已售1.8萬餘張演唱會門票悉數原價退款」，令外界普遍認為當事人就是李志。事實上，內地主流音樂平台如今已無法搜索到李志的歌曲，李志的微博及微信帳號亦被註銷。

李志被內地當局全面封殺。（網上圖片）

對於李志因何故「行為不端」，有指是其曾透露有吸毒史，亦有可能是曾以「小豬頭」稱呼網民，被列入「不良言論」，甚至據稱是因為李志曾發表對中國時政不滿的言論。但最廣泛流傳的說法，是李志有多首歌曲觸及敏感政治題材，例如《廣場》、《1990年的春天》、《人民不需要自由》等。

如今這個廣場是我的墳墓，這個歌聲將來是你的挽歌。你會被教育成一個壞人，見死不救吃喝拉撒的動物。 《廣場》

我已忘了他們議論的是甚麼。我已忘了明天的我是甚麼。 《1990年的春年》

父親留下了一切，除了袋子和被子，他一直想告訴我，人民不需要自由。人民不需要自由，這是最好的年代，人民不需要自由，這是最好的年代。 《人民不需要自由》

「中國搖滾迷笛獎」的Hashtag被微博停用

及至周四（2日）晚在江蘇蘇州舉行的2019太湖迷笛音樂節，李志獲頒第十屆中國搖滾迷笛獎「最佳年度搖滾男歌手」，主辦單位有在官方微博公布結果，其他獲獎者或歌曲都有顯示名稱，唯獨年度搖滾男歌手卻稱頒予「南京市民李先生」。另據台媒報道，主辦單位頒獎給李志犯禁，該則微博隨後被刪除，「中國搖滾迷笛獎」的Hashtag被停用，音樂節現場的媒體採訪更要臨時取消，售票處旁邊的媒體接待區被鐵欄圍起，有工作人員守候。

（綜合報道）