民主思路明訪京　湯家驊：了解重啟政改可能性　不主動提逃犯條例

民主思路明日（14日）起將展開一連5日訪問北京行程，期間會拜訪港澳辦、全國人大憲法及法律事務委員會、全國港澳研究會、國家發改委等機構。 身兼行政會議成員的民主思路召集人湯家驊接受《香港01》查詢時表示，到訪港澳辦會反映近期民主思路發布的一國兩制指數首次出現下跌，又會了解重啟政改的可能性，探討對人大8.31決議的優化方案。對於近日立法會因逃犯條例修訂爭議而引發的衝突，他就表示，事件始終是香港立法機關內部事務，不會主動提及，但如對方問及，會如實反映。

湯家驊表示，到訪港澳辦會反映近期民主思路發布的一國兩制指數首次出現下跌，又會了解重啟政改的可能性，探討對人大8.31決議的優化方案。（資料圖片/羅君豪攝）

湯家驊表示，行程的交流，主要會聚焦有關中港兩地的事宜，包括粵港澳大灣區和「一帶一路」建設過程中，本港如何取得國家支持，扮演調解中心角色，同時，近期中美貿易戰對香港及「一帶一路」影響，相信交流中也會觸及。他又指，一國兩制指數首次出現顯著下跌，許多資訊有需要向北京方面解釋。

近期逃犯條例修訂爭議聲不斷，湯家驊就表示不會主動提及，但承認爭議或影響外界對「一國兩制」信心。

至於港澳辦主任張曉明會否出席會面，他則表示，要等待到達當地後才確認。

訪問團亦會到訪全國人大常委會香港基本法委員會、北京大學、清華大學等。