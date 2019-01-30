王于漸辭智庫理事任港大首席副校　民主思路：百感交雜、難以取代

港大校委會昨日通過，委任金融學院經濟學講座教授王于漸暫任首席副校長一職，他同時辭任民主思路理事和香港政治及行政學苑院長一職，下月底生效。 民主思路以「百感交雜的心情」形容並接納王的請辭，形容他是智庫的重要支柱，其地位及離任後出現的空缺實難以取代，但欣喜見到這個「損失」。

王于漸原為民主思路理事和香港政治及行政學苑院長，在該學苑開幕禮上，特首林鄭月娥也有出席。（資料圖片/林若勤攝）

民主思路在聲明中表示，對王于漸能夠轉饋予香港大學感到欣喜，雖然他辭任理事和香港政治及行政學苑院長一職，但同將會以榮譽顧問身份，繼續支持理事會的工作，以及就香港政治及行政學苑的不同範疇，繼續給予寶貴意見。

此外，理事會一致同意委任同屬理事、中大經濟學系客座教授及經濟研究中心副主任宋恩榮，接任成為香港政治及行政學苑院長。

民主派立法會議員區諾軒指出，王于漸是一位相當親政府的學者，包括簽署支持明日大嶼的聲明，又指過往政府在他的影響下，推行多項私有化計劃，猶如特區政府的「國師」。他又指出，是次任命並非無爭議，認為港大有其他學者比王于漸更可擔任首副，不應委任已逾60歲的王于漸，形容港大今次做法是反其道而行。