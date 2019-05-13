【逃犯條例】何君堯報警　指涂謹申涉虛假文書　涂斥報假案、小丑

審議《逃犯條例》的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會鬧「雙胞胎」，由民主黨推舉當選法案委員會主席的民主黨涂謹申多次透過議員助理按官方格式，向全體議員發出會議通告和議程。立法會議員何君堯今日在Facebook上載報案紙，稱「既然你們做511，我們為你做513！」透露昨晚到灣仔警察總部報警，指涂謹申與公民黨郭榮鏗涉干犯串謀偽造罪和串謀使用虛假文書罪。 涂謹申回應時直指何君堯猶如小丑，形容何的行為浪費警力及報假案。 警方回應查詢時指，案件列作「求警調查」處理，由港島總區刑事部公眾活動調查組跟進。

何君堯在Facebook上載報案紙。（何君堯facebook）

言論惹火的何君堯今天在Facebook發文，稱昨晚八時到灣仔警察總部報警，指涂謹申冒認法案委員會主席，並以此名義行事和發出一系列虛假文書，又指郭榮鏗和郭榮鏗涉干犯串謀偽造罪和串謀使用虛假文書罪。

何君堯在Facebook上載報案紙、口供紙和一張他站在警察總部門前的照片，並稱「沉默不是懦弱，忍讓不代表姑息！既然你們做511，我們為你做513！」何君堯以黑色遮蓋報案紙上的個人資料，不過遺漏了遮蓋電話號碼。

涂謹申發出嚴正聲明，指法案委員會於5月6日第三次會議上，依據立法會《內務守則》附錄IV的規定，在無反對之下，選出涂謹申和郭榮鏗，擔任該法案委員會的正、副主席。就展開審議法案的工作，涂謹申決定於5月11日及5月14日召開法案委員會會議，並向各委員發出通知及相關議程，亦有通知政府當局出席會議，並無任何誤導議員之舉。

對於何君堯報警的做法，涂謹申直斥是浪費警力及報假案，屬小丑的行為。

警察公共關係科回覆查詢時指，灣仔警署昨日接獲一名姓何男子報案，指有人使用虛假文書召開有關修訂條例的會議，案件列「求警調查」處理，由港島總區刑事部公眾活動調查組跟進。

對於何君堯報警的做法，涂謹申直斥是浪費警力及報假案，屬小丑的行為。（資料圖片）