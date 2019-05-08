【選區劃界】泡湯七方案全向新西開刀　維持現狀有利何君堯連任？

選舉管理委員會今午（8日）公佈明年立法會換屆選舉的地方選區分界不作改動，5個地方選區的議席分配亦維持不變。 然而，根據今日公布的資料，當局其實曾研究過7個改劃方案，且全部向人口議席比例超出逾1成的新界西開刀，隨時左右選情。如今選區劃界維持不變，對在新界西爭奪最末一席的何君堯及李卓人等人有否影響？

選舉管理委員會今公佈明年立法會換屆選舉的地方選區分界不作改動，5個地方選區的議席分配亦維持不變。（洪嘉徽攝）

由於新界西地方選區的人口偏離百分比高達+11.9%，選管會一度考慮7大方案，將新界西其中一個行政區改劃到其他選區，但都因不同原因而被擱置，現詳列如下：

方案1：將葵青區由新界西轉編入新界東 擱置原因：令新界東的偏離百分比超出法例許可的上限(+20.12%)。 方案2：將元朗區由新界西轉編入新界東 擱置原因：會令新界東的偏離百分比超出法例許可的上限(+27.36%)。

換言之，以上2方案都違反了選區人口偏離比例不得超過15%的法例，故被放棄。

至於其餘5個方案，雖然符合法例，但都因不同原因而不獲採納。

方案3：將離島區由新界西轉編入新界東

擱置原因：選管會認為，新界東地方選區現時已幅員甚廣，調整後其範圍將會進一步擴大。

同時，大嶼山分屬荃灣及離島兩個地方行政區，大嶼山東北部(例如欣澳等地)屬於荃灣區，其東北部以外地方(例 如東涌、梅窩等地)則屬離島區，而荃灣區及離島區現時均在新界西地方選區內。因此，該方案會將大嶼山分拆到兩個不同的地方 選區，即大嶼山東北部以外的地方會轉編到新界東，而大嶼山的東北部則保留在 新界西。

方案4：將荃灣區由新界西轉編入新界東

擱置原因：荃灣區的範圍包括大嶼山東北部(例如欣澳等地)，而荃灣區及離島區現時均在新界西地方選區內。該方案會導致與方案3相似的狀況，令大嶼山會因此分拆到兩 個不同的地方選區。

方案5：將葵青區由新界西轉編入九龍西

擱置原因：現有5個地方選區的預計人口與其所得數目的偏離百分比均在法例許可幅度之內。而將新界的地方行政區轉編入九龍並不符合「盡量把香港 島、九龍及新界分開」的劃界工作原則。

方案6：將葵青區由新界西轉編入香港島

擱置原因：與方案5相似，因調整會將新界的行政區併入香港島，會違反「符合法定準則的情況下，應盡量把香港島、九龍及新界分開處理」的劃界工作原則。

方案七：將離島區由新界西轉編入香港島

擱置原因：同方案5及6，因調整會將新界的行政區併入香港島，違反劃界工作原則。

外界一般認為，選區分界不變，對現任議員較為有利，特別是最末一、兩席入局者，需面對的選情變數相對較少。這次分界建議是否可以套用在新西戰局呢？記者翻查2016年立法會選舉結果，何君堯在新界西以35,657票（約6%得票率）末席當選，他在離島區、荃灣區及葵青區分別取票1,284張、4,489張、6419張，而得票排第十位緊隨其後的工黨李卓人，該三區的得票更高，故就算按七大方案重劃選區，對何君堯似乎亦未會造成致命性打擊。

而在新界西取得41,704票、排第八位的民主黨尹兆堅，在離島區、荃灣區及葵青區分別取票1,995張、5,627張、11,147張，就算劃走取票最多的葵青區，亦不會對其連任造成衝擊。