【大灣區】林鄭：廣東省為機場三跑供海沙　放寬港車通行港珠澳橋

特首林鄭月娥今(16日)在廣州出席「粵港合作聯席會議」，與廣東省省長馬興瑞見面後會見傳媒。林鄭稱雙方簽署協議，確立多項便利措施，其中兩地政府同意進一步寬港珠澳大橋的通行政策，令香港不同類別車輛可申請牌照使用大橋。林鄭稱主要希望讓商會、大學、科研究等經常需要上廣東人士享有政策。

兩地政府同意進一步寬港珠澳大橋的通行政策，令香港不同類別車輛可申請牌照使用大橋。(資料圖片/林若勤攝)

是次活動隨行的還有政制及內地事務局局長聶德權、創新及科技局局長楊偉雄、環境局局長黃錦星等。林鄭在他們陪同下會見記者，她稱確定的八項措施中，其中廣東省會為興建香港國際機場第三條跑道提供填海的海砂，林鄭強調香港最重要基建是三跑工程，現取得廣東省支持，相信令到工程的工作能順利推展。

此外林鄭稱措施亦會支持港澳青年在大灣區創業，向香港青年提供創業培訓補貼、一次性創業資金、租金津貼等；同時還包括通關便利化及建設國際化營商環境等方面，讓香港的高等院校及科研機構申請廣東省的科技計劃資金；讓香港人到廣東省事業單位工作的具體安排，以及粵港澳三方下月將會舉行大灣區藝術節等。