【逃犯條例】張國鈞料有激辯　毛孟靜：內會無需討論石禮謙信件

《逃犯條例》修訂引發立法會鬧出「雙胞胎」法案委員會風波。內務委員會下午將舉行會議，討論由石禮謙向內會發出，要求不再主持會議，尋求內會指示的信件。 民主派召集人毛孟靜表示，民主派堅持不需要討論石禮謙發出的信件。民建聯張國鈞則指，今日會上或有激烈辯論，呼籲泛民思考有建設性的建議，而非要求撤回草案。

毛孟靜指，按照會議議程，今日內會不會有議決或投票程序，預料「都係各人講一講」，民主派會堅持不需要討論石禮謙提交的信件。(資料圖片/張浩維攝)

毛孟靜指，按照會議議程，今日內會不會有議決或投票程序，預料「都係各人講一講」，民主派會堅持不需要討論石禮謙提交的信件。

立法會內務委員下午將討論《逃犯條例》法案委員會事宜，張國鈞就指，相信不同議員有不同意見，會有激烈辯論，但強調議員應思考如何繼續法案審議，找出內會職權範圍內，可處理的方法。他又呼籲泛民議員，應該想出有建設性方法，而非要求撤回草案，杯葛會議。

被問及有議員和前議員就《逃犯條例》修訂，到海外遊說時，張國鈞就認為，《逃犯條例》是本地立法的條例，就算有不同意見，也應透過香港的立法程序處理，而非動輒尋求外國政治干預和施壓；他認為，這種做法對特區運作並非好事，又指，不同政治板塊應和內地部門多作商討，而非尋求外國部門聲援。