【逃犯條例】譚耀宗：直上大會符合議事規則　擬減涵蓋罪行釋慮

中聯辦今天（17日）將接見港區人大和政協委員，預料要求他們支持修訂《逃犯條例》。全國人大常委譚耀宗早上在港台節目《千禧年代》中透露，一周前已收到收赴中聯辦的訊息，料屆時將有二百多人出席，暫未知會面是否與修例有關。 曾在回歸前後出任立法局議員及立法會議員的譚耀宗認為，草案直上大會的做法符合議事規則，又建議可提出將修例涵蓋的罪行範圍「再壓縮一下」，以消除疑慮。

譚耀宗指，草案直上大會的做法符合議事規則。（資料圖片／盧翊銘攝）

少用但符合議事規則

審議修訂《逃犯條例》的法案委員會「雙胞」困局未解決，前立法會主席曾鈺成提出，「直上大會」打破僵局。其黨友譚耀宗在節目上亦指，草案直上大會審議的做法雖然較少用，亦多用於爭議少的草案上，但符合議事規則，在全體委員會審議階段，議員可多次發言，亦能提出修訂。

他認為，若議員提出的修訂合理合情，政府應要考慮，但「港人港審」、「域外法權」等做法，他形容是「未做過嘅嘢」、複雜的建議，難以處理修例問題。他希望草案若直上大會後，便要想如何消除疑慮，他建議將修例涵蓋的罪行範圍「再壓縮一下」。

港澳辦和中聯辦先後表態支持修例，但特首林鄭月娥當選時曾指，香港事務屬高度自治的事務，不需中聯辦粗心。被問及今次事件會否影響特區管治形象，譚耀宗笑稱，不知中聯辦有否粗心，但修例與內地有關，北京負責港澳事務和駐港最高機關表達看法都合理，而且沒指明修例內容要如何，而且修例最後都要由立法會通過，故非特別干預。

建制派內對修例有不同聲音，被問及中聯辦「出手」是否要重整建制隊形，譚耀宗認為，建制人士非鐵板一塊，好多時都會暢所欲言，但經過一段討論日子，可能他們接收的看法增加，加上好多事情亦有變化，看法會因而與以往不同。