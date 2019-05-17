議員忘熄咪吐真言　最「爆」不是廖長江　人類總要犯重複錯誤？

立法會《國歌法條例草案》委員會今早（17日）開會期間，委員會主席廖長江在未有「熄咪」的情況下，向副主席張國鈞稱不介意委員會流會，但「西環實係（會）『拆天』」，惹起政界嘩然。 事實上，政界人士未及「熄咪」吐真言的情況時有發生，例如前立法會主席曾鈺成的一句「返嚟就郁」、九龍西補選時，民建聯蔣麗芸著鄭泳舜「攬下爸爸，呢個動作要做架！」等等，成為經典場面。

《國歌條例草案》法案委員會同樣因點人數而需暫停會議，但由於立法會秘書處未有「熄咪」，令法案委員會主席廖長江及副主席、民建聯張國鈞的對答無意下曝光。（立法會直播截圖）

立法會修訂《逃犯條例》草案委員會鬧得滿城風雨，民主及建制兩派陷入僵局，港澳辦及中聯辦都相繼發聲為政府助拳，民主派批評中聯辦介入立法會事務，破壞「一國兩制」。正當這個敏感時刻，《國歌法條例草案》委員會今早點算法定人數期間，秘書處懷疑熄咪不及，令到主席廖長江與副主席張國鈞的一段對話曝光，而中聯辦的名字巧合地被提起。

張國鈞當時向廖說：「民主派今早扯住（人手），是想《國歌法》委員會開唔成，相信委員會終將流會收場。」廖長江則回應：「流一流《國歌法》，我都無乜所謂，等啲人警惕下囉。但『西環』實係『拆天』。」在政圈，「西環」意指中聯辦。

曾鈺成：返嚟就郁

2015年5月，時任立法會主席曾鈺成的一句「返嚟就郁」亦相當經典。當時激進民主派在立法會發起拉布戰，欲阻止「議員出缺安排」等議案通過。曾鈺成起初容許議員發言，但後來情況越發不可收拾，需要考慮「剪布」。當他召集議員歸位的鐘聲響起後，然後對身邊的秘書長拋下一句「返嚟就郁」，復會後時任建制派議員黃宜弘隨即要求終止辯論，曾鈺成遂引用《議事規則》92條剪布，時間可謂配合得天衣無縫，民主派質疑兩人事前已合謀「剪布」，主席的中立形象受一重擊。

立法會前主席曾鈺成當年主持會議期間，曾爆出「返嚟就郁」的金句。（資料圖片）

蔣麗芸在鄭泳舜耳邊低語教路，「記住一陣上去前，走埋去攬下爸爸，呢個動作要做㗎。」這段說話經fb直播咪原汁原味播出。(資料圖片/鄭子峰攝)

蔣麗芸著鄭泳舜：攬下爸爸

此外，民建聯蔣麗芸著鄭泳舜「攬下爸爸」一幕亦令人印象深刻。去年初立法會九龍西補選，民建聯鄭泳舜報名時得到多名政商界人物站台，包括黨友蔣麗芸（Ann 姐）。據當時鄭泳舜的網上直播，蔣麗芸在旁對鄭泳舜耳語：「記者陣間上前，你走埋去攬下爸爸。呢個動作要做架！」鄭泳舜隨即點頭回應：「知道！知道！好啊！」對話被夾在鄭泳舜領口的麥克風意外收音，全程直播，成為「一時佳話」。