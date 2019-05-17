立法會工務小組、《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》及《國歌條例草案》3個委員會今早（17日）8時半同時舉行會議，人民力量陳志全等泛民議員分別在各個會議上要求點算法定人數，最終吸煙條例草案委員會因人數不足而提早休會。 本來陳志全是有份點人數的主角，但未料一段咪後的對話，令建制派「班長」、《國歌條例草案》法案委員會主席廖長江一搶主角地位。他於陳志全點算法定人數時，於咪後直言「流一流國歌法都無咩所謂嘅，等啲人警惕下囉，但『西環（中聯辦）』實係拆天」，令人懷疑立法會開會與中聯辦之間的關係。

工務小組及吸煙條例法案委員會今早8時半分別於會議室2及3進行會議，而《國歌條例草案》法案委員會的會議則於8時45分於會議室1開始。陳志全等泛民議員在3個會議上多次提出點算法定人數，最終吸煙條例草案委員會因人數不足而於9時許提早休會。

《國歌條例草案》法案委員會同樣因點人數而需暫停會議，但由於立法會秘書處未有「熄咪」，令法案委員會主席廖長江及副主席、民建聯張國鈞對答無意下曝光。當張國鈞說：「國歌法開唔成，佢地（泛民）今朝咁樣扯住（人手），想國歌法唔開、流會。」，未料廖長江回應：「佢流一流國歌法都無咩所謂嘅，等啲人警惕下囉，但『西環』實係拆天。」，及後秘書處便「熄咪」，未能聽到兩人其後的對答。

《國歌條例草案》法案委員會同樣因點人數而需暫停會議，但由於立法會秘書處未有「熄咪」，令法案委員會主席廖長江及副主席、民建聯張國鈞對答無意下曝光。（立法會直播截圖）

陳志全回應傳媒時對需要同時處理3個會議表示不滿，批評國歌法草案的會議是建制派「監生」後加的，形容他們是造成流會的罪魁禍首。

吸煙條例法案委員會主席、工聯會郭偉強對陳志全表示強烈譴責，憶述吸煙條例草案會議進行不足20分鐘，泛民議員多次「惡意點算人數」，並清楚表達是為了「對3間房同時開會展示不滿」。郭偉強指多個會議同時進行的情況經常出現，陳志全的批評並不合理，形容結束會議是「逼於無奈、壯士斷臂」，以免3個會議同時流會。他又稱出席會議是議員的職責所在，希望有關議員能作出反省。

陳志全回應傳媒時對需要同時處理3個會議表示不滿，批評國歌法草案的會議是建制派「監生」後加的，形容他們是造成流會的罪魁禍首。（翟睿敏攝）

郭偉強（左二）批評陳志全惡意點算人數，又指同時處理多個會議是議員的職責所在。（翟睿敏攝）

身兼吸煙條例草案委員會副主席的民建聯葛珮帆自言極之憤怒，認為一旦流會，責任應由陳志全負上，又指3會議同時召開雖不理想，但十分尋常，指責陳志全為反對國歌法及禁止電子煙而拉布泄憤，不斷點算人數及濫用議事規則，以致議員疲於奔命。

工聯會麥美娟形容陳志全的理由非常荒謬，指對方需向市民交代；民建聯黃定光稱泛民過往於議會中已透過各種暴力行為拉布，今日又透過於繁忙的會議中四處遊走點人數的新招，阻礙會議進行。對於陳志全不滿國歌法會議是由廖長江後加，黃定光反指是泛民於每次會議中拉布，導致會議成效低，是迫於加會的主因。

公民黨郭家麒則表示今早議會的情況混亂，同意吸煙條例草案委員會被迫提早休會並不理想，因政府希望能盡早實施禁止電子煙，減少兒童及青少年接觸煙草的機會，但他點名批評廖長江突然加會，反映現時立法會的現象是建制派議員為所欲為，對休會表示極大遺憾。