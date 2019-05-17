【逃犯條例】中聯辦籲團結支持　鍾國斌：自由黨立場不變冀優化　

中聯辦今（17日）接見數十名港區全國人大代表及政協委員，通報中央支持特區政府依法修例，要求在座各人團結一致，支持港府完成修例工作。自由黨鍾國斌接受《香港01》查詢時表示，自由黨立場仍然不變，原則上不反對修例，「從來沒說不支持草案，只是希望有些優化的修正，做到令商界和市民減低擔憂。」

全國政協委員施榮懷引述中聯辦主任王志民表示，「必定要成功通過修例。」(梁鵬威攝)

對草案「直上大會」仍有保留

鍾國斌表示，中聯辦一向都是支持特區政府施政，特區政府希望通過修例，王志民若說「一定要過」亦是正常。被問及會否解讀中聯辦的說法為支持「直上大會」，儘快通過草案時，他就表示不會揣測，「冇人知道」。

他又指，政府的想法肯定是「最好儘快通過」，但自己對「直上大會」很有保留，「雖然可以做修正案，但社會很多問題，希望透過法案委員會一問一答的方式，讓官員釐清，而大會上官員只能一併回應，方式與法案委員會上仔細回應是兩回事；同時亦失去公聽會讓公眾發表意見的機會。」

鍾國斌稱，政府的想法肯定是「最好儘快通過」，但自己對「直上大會」很有保留。（資料圖片/吳煒豪攝）

至於中聯辦向人大、政協表態，是否會令人擔憂中聯辦干預特區施政，鍾國斌則認為譚耀宗引述王志民的說法有道理，「外國政府可以不支持修例，中聯辦也可以認同修例。」他指，雖然中聯辦角色與一般國家角色不同，但其對特區政府施政發聲，也屬正常。

他又認為，中聯辦發聲並非關鍵因素，「就算沒有中聯辦，經歷上兩次混亂，建制泛民的爭鬥亦會緩和⋯⋯建制派無論是否中聯辦出聲，都會支持政府施政。」

鍾：如何投票言之尚早

自由黨此前提出放寬逃犯條例中適用的罪行年期。鍾國斌表示，會繼續有和政府討論改善建議，政府也表示考慮，沒有直接拒絕。他否認有關建議是自由黨投支持票的底線，亦否認自由黨無論如何都不會投反對票，「又不是明天要投票，未咁快作出決定⋯⋯無謂斷估咁回答，最終是怎樣都不知道。」