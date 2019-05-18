【帳委會】邵家輝促盡快輸入外勞：「香港執笠」羅致光：認真考慮

審計報告早前發現，勞工處的服務個案數字大幅下跌，建議檢討提供服務的成本效益。立法會政府帳目委員今日(18日)就勞工處的就業服務，展開公開聆訊。 批發及零售界議員邵家輝要求當局加快輸入外勞，強調各行各業都面對勞工短缺的問題，最後惟有推高薪酬請人，惡性循環下最終只會面臨倒閉，「若不在輸入外勞，香港執笠」。

羅致光承認香港勞工短缺，亦明白有個別行業面對人手短缺的困難，港府「會認真考慮輸入外勞」。(立法會截圖)

邵家輝引述報告數字，零售界在2018年的空缺高達72,111個，但經勞工處轉介的面試只有8,300人次，而成功就業的更只有1,840宗；飲食業的空缺亦高達87,451個，但勞工處去年針對飲食業的招聘會只有244次，經處方成功安排的面試有4000多次，最終成功就業個案則只有788宗。邵指，在全民就業情況下，僱主仍然「請唔到人」，強烈要求當局盡快輸入外勞。

邵謂：「點會請唔到人，老老實實，你請一個洗碗工出10萬蚊一個月，你請唔到？廢話，但問題是，如果你用10萬蚊請洗碗工的話，公司就會執笠，現在指請唔到人的意思就是，他們面對的問題，就是擔心成本太高，就嚟執笠，所以若不在輸入外勞，香港執笠」。

羅致光承認香港勞工短缺是事實，指出如經濟水平維持，香港人力只會愈來愈緊張，明白有個別行業面對人手短缺的困難，港府「會認真考慮輸入外勞」。

