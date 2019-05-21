【中美貿易戰】持盈保泰面對未知數　呂志和：「睇多6至7個月先」

中美貿易戰愈演愈烈，身處中美夾縫的香港，不少人擔心難以獨善其身，其中香港首季經濟增長錄得0.6%增長，是最近10年最低。嘉華國際（173）主席呂志和接受《香港01》訪問時，至少3次強調「持盈保泰」，認為香港開始受影響，坦言現時公司不會有大動作，投資「稍為保守啲」。

呂志和接受《香港01》訪問時，至少3次強調「持盈保泰」，認為香港開始受影響，坦言現時公司不會有大動作，投資「稍為保守啲」。（李澤彤攝）

論樓市：有能力供，不怕買樓

呂志和分析中美貿易戰發展：「最初不是貿易戰，純粹有傾、講，來來去去8個月，冇乜實質打仗，現時好似真係貿易戰。」又留意到最近的貨物流通有所減少。對於香港股市及樓市會否受影響，他直言「不要說好與壞，做返自己嘅嘢」，更笑指「（樓市）最難睇，有需要的、不是炒樓，有能力供，不怕買樓；如果是炒賣生意，就不必了」。

至於中美貿易戰會否影響集團投資，呂志和至少3次提及「持祥（盈）保泰」，「做生意有上落，唔駛驚，驚都要做事，（人）都係要買菜、米食，（最多）節儉啲，唔食大餐」。他表明做生意應量力而為，「有錢會買，但稍為保守啲」，表明現時不會有大動作，「睇多6至7個月先」。

論大灣區：有潛力追上美國三藩市灣區、紐約灣區

呂志和家鄉是廣東新會，受惠於大灣區發展，他透露已於家鄉買地，認為大灣區發展潛力大，加上高鐵、港珠澳大橋等公路開通，「畀啲眼光……我夠膽話，行多10至20年，（大灣區）可以行到（美國三藩市灣區、紐約灣區）地步」。

論明日大嶼：（政府）肯買幅地畀你就發達

身為地產發展商，他對政府準備推行的明日大嶼計劃充滿信心：「驚甚麼？香港政府咁多錢，又不是立即支付。」他更稱「以前喺觀塘有份填海，政府以5元賣出，仲可以分期付款……（政府）肯買幅地畀你就發達」。