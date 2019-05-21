【逃犯條例】支持法案直上大會　呂志和首開腔：唔好講咁多耶穌

逃犯條例引起社會以至商界擔心，身為城中大型地產商之一的嘉華國際主席（173）的呂志和，首度開腔回應。年屆89歲的他接受《香港01》專訪時直言，商界只要「正正常常做生意」，不會受修訂影響，毋須顧慮。對於政府昨日（20日）提出將法案直接交上立法會大會審議，他更中氣十足地表態支持，指如此做可以直接爽快討論修例內容，「唔好講咁多耶穌」！

對於政府提出將法案直接交上立法會大會審議，呂志和中氣十足地稱，可以直接爽快討論，「唔好講咁多耶穌」！（李澤彤攝）

「正正常常做生意 看不到有咁多顧慮」

逃犯條例修訂除了引來泛民主派以至社會反響外，更有不少商界人士表示擔憂誤墜法網。縱橫商場數十載的呂志和卻採截然不同的態度，形容修例是「簡單的事」，對於商界來說，「除咗做出軌、犯法事，如正正常常做生意，我看不到有咁多顧慮……法律不會影響你」。

政府昨日提出將法案直接交上立法會大會審議，呂志和快人快語稱「最好！」，認為可以直接及爽快地討論，不用拖延下去，「唔好講咁多耶穌！」，在立法會討論後以多數票投票通過便可。他又慨嘆立法會法案委員會早前「為何嘈到要打交」，希望各方有智慧的人，可以坐下來公平公正解決問題。

自由黨榮譽主席田北俊提出將涉及的罪類減少，或將可檢控罪行的門檻由時建議的3年進一步提升。呂志和直言自己並非立法會議員，對有關問題沒有強烈傾向，只要社會有共識便可，如果不犯法，「（提高至）70年有乜所謂」？又稱如此斟酌細節，是吹毛求疵，笑言「香港都唔好出街，天上隨時丟下花盤」。

中國人傳統「家醜不出外傳」

不少港人對內地法治有所擔憂，恐怕一旦被移交，沒有公平審訊。呂志和指要尊重及遵照當地的制度及環境，多次重覆「只要不是專登做（壞事），不會有事……尊重法律就不會涉及到上法庭」。

民主黨創黨主席李柱銘早前到訪問加拿大及美國，並與美國國務卿蓬佩奧會面。呂志和謹慎地稱，不會作出批評，但質疑與「外國咁高級（官員）傾，是否需要？」又直言中國人傳統是「家醜不出外傳」，認為不用與外人商討。

華人置業（127）前主席劉鑾雄提出司法覆核，要求法庭聲明不會就法例通過前的罪行作出引渡。呂志和同樣謹慎地表示，不會評論個別案件的細節。

對於政府推行修訂的表現，呂志和認為不能單獨評論，要看整體的經濟、法律、治安、交通建設等，「香港一路進步……要對政府多些支持，唔好成日挖苦佢」。