【政壇諸事町】岑敖暉、何潔泓分手 「不是關係的終點」

學聯前副秘書長岑敖暉（Lester）及何潔泓（Willis）在雨傘運動後傳出戀情，兩人經歷過對方入獄，仍不離不棄。惟兩人今日（21日）凌晨在Facebook一同公布5年情已逝的分手信息。Lester坦言「分手，固然是一個階段的終結，卻不是關係的終點」；Willis則稱「我們分手，但沒有分開」。

（岑敖暉Facebook）

Lester及Willis「撻著」於2014件雨傘運動後，兩人於雨傘運動代表學聯參與，估計其間互生情愫。及後有傳媒報道兩人拍拖，當時Willis曾在Instagram上載二人合照，不過沒有公開承認，直至2015年中才上載一張與Lester在海邊的溫馨照片，岑孭著何，兩人的笑容充滿喜悅。

Willis於2017年因為新界東北撥款期間衝擊立法會而入獄，3個月後獲准保釋，當時與Lester拖手甜蜜地離開，而Lester差些亦因佔旺藐視法庭案而有機會面對判囚，最終被判緩刑。

兩人於2018年底更到日本九州拍拖，連日在Facebook放閃，惟不足半年，在facebook一同宣布分手。Lester指「既然我們間的愛情，已不再能用這樣的方式安放、盛載著。那麼，能夠不拘泥於原有的形式，繼續肩並肩地探索、嘗試、發展「關係」的不同可能性，讓其不致衰敗死亡，讓其不致面目全非，讓其能繼續有生命力地發展下去，就是忠於這段關係、珍重這段關係的責任吧」，最後以「一起走過的路，珍而重之」作結。

而Willis於同一時間上載的帖文，則稱「我們分手，但沒有分開。在好一段時間以前，我們經常跟對方說，關係不止得一種模樣，對關係的理解可以更寬闊更坦然」，又指經歷過多次被控，「我們靠近地，面對如此殘缺的世界，感受被體制吸納的無力感，在日常凝視彼此的陰影、流動變異的生存狀態。如此種種，形成無法明狀的默契、無可分割的厚度」。她坦言「我們或許不擅長以那種常態的方式走在一起，但能夠在精神意識上相伴。以這個姿態存在著，那麼我們不會失去對方，依舊肩並肩尋找終究要回答的命題」。兩人的帖文同樣以他倆的背影相作結。

（岑敖暉fb截圖）

岑敖暉facebook原文：

在不久以前，我們分手了。

我們常常相互告誡對方，對關係的想像要細緻一點， 要好好感受其脈絡和厚度，不要被什麼「框架」、「目光」、「規條」限制著我們的視野，蒙敝我們的感受，更不要讓這樣的一段關係變成行屍走肉，或是俗套地枯萎。

分手，固然是一個階段的終結，卻不是關係的終點。

既然這些年來一起走過的日子，已無可避免地構成你之所以為你、我之所以為我的原因。

既然我們間的愛情，已不再能用這樣的方式安放、盛載著。

那麼，能夠不拘泥於原有的形式，繼續肩並肩地探索、嘗試、發展「關係」的不同可能性，讓其不致衰敗死亡，讓其不致面目全非，讓其能繼續有生命力地發展下去，就是忠於這段關係、珍重這段關係的責任吧。

一起走過的路，珍而重之。

（何潔泓fb截圖）

何潔泓facebook原文：

我們分手，但沒有分開。

在好一段時間以前，我們經常跟對方說，關係不止得一種模樣，對關係的理解可以更寬闊更坦然。

二零一四年至今，共同經歷運動、自己非法集結的判刑、上庭、坐牢、你面對刑事藐視法庭的罪名。我們靠近地，面對如此殘缺的世界，感受被體制吸納的無力感，在日常凝視彼此的陰影、流動變異的生存狀態。如此種種，形成無法明狀的默契、無可分割的厚度。

我們或許不擅長以那種常態的方式走在一起，但能夠在精神意識上相伴。以這個姿態存在著，那麼我們不會失去對方，依舊肩並肩尋找終究要回答的命題。

世界是痛苦的

你的眼眸篤定有光

尖銳倔強地

擁抱城市的灰塵

我回話

哪處不是戰場

你安坐流動的窗前

身後風景飛快略過

雪花紛飛或日照良久

看一場斷續的電影

事情不止崩塌

那管搖晃顛簸

歲月的對岸仍舊是那一片海

頑強如初

致不會失去的 夥伴