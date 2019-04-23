【政圈風聲】岑敖暉欲披甲戰區選？ 承認積極考慮戰荃灣海濱選區

區議會選舉今年十一月舉行，據了解，「雨傘運動」期間擔任學聯副秘書長的岑敖暉亦有意披甲上陣，考慮出戰荃灣區議會海濱選區，挑戰在該區盤踞多年的獨立區議員鄒秉恬。他接受查詢時承認積極考慮出戰海濱選區，不過表示暫不接受訪問談及區選。

岑敖暉在屬於海濱選區的海濱花園和海灣花園，經常舉辦活動和擺設街站。（Facebook 專頁「朱凱廸荃葵青團隊」）

岑敖暉現於朱凱廸的立法會議員辦事處服務和工作，循新界西晉身立法會的朱凱廸在該區積極發展地區工作，成立元朗、大嶼山和荃葵青等多個地區團隊，服務當區居民，搶攻今年底的區議會選舉。

據了解，岑敖暉有意披甲上陣，出戰區議會選舉，目標是荃灣區議會海濱選區。從Facebook 專頁「朱凱廸荃葵青團隊」可見，岑敖暉在屬於海濱選區的海濱花園和海灣花園，經常舉辦活動和擺設街站，例如本月初於海灣花園外擺設環保回收站、了解海濱花園的垃圾站臭味問題，以及關注困擾荃灣西街坊多時的海濱長廊臭味問題。

自1991年起，海濱選區由獨立的鄒秉恬擔任區議員至今。民主派多次於區議會選舉派員出戰海濱選區，惟未能成功挑戰地區工作堅實的鄒秉恬。2007年，鄒秉恬取得逾三分二選票，擊敗社民連代表羅家麒。2011年，人民力量派出曾任民陣召集人的李偉儀出選，最終也落敗而回。

鄒秉恬前年因在荃灣區議會提出「限奶令」建議，備受傳媒關注。（資料圖片）

鄒秉恬前年因 「限奶令」事件，備受傳媒關注。緣於他向荃灣區議會提出 「限奶令」建議，建議康樂及文化事務署配合區議會，在清潔沙灘活動舉辦時，禁止穿著性感泳裝的男女出入沙灘，或者呼籲他們離場。他接受訪問時稱， 提議是「曲線」諷刺區議會思想封閉。

鄒亦常常為街坊獻唱，他於前年在荃灣大會堂舉辦「鄒秉恬議員1/4世紀情懷暨五月天母親金曲演唱會」，有關演唱會海報引起網民熱議，討論何謂「五月天母親」。

岑敖暉接受查詢時承認積極考慮出戰海濱選區，不過表示暫不接受訪問談及區選。岑敖暉曾擔任中大學生會外務副會長，於 「雨傘運動」期間擔任學聯副秘書長，曾與學聯另外4位代表與時任政務司司長林鄭月娥對話。他因佔旺藐視法庭案被控刑事藐視法庭，被判罪成監禁 1個月、緩刑12個月， 故仍符合參選資格。

有熟悉該區區情的民主派人士分析指，在2016年立法會選舉，民主派在海濱戰區取得近五千票，較建制派多1千3百票，其中朱凱廸取得1,193票，是民主派中得票最多，認為岑敖暉並非「無得打」。