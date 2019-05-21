【六四30】內地音樂平台上傳紀念歌曲　唱作人黃衍仁被取消帳號

香港唱作人黃衍仁上周在中國音樂串流平台網易雲音樂，上載《媽媽你沒有過錯 891930》，紀念六四事件30周年。惟不足一日已被下架，翌日其他作品除了全部被下架外，後來更被指「違規操作」，取消帳號資格。 黃衍仁回覆《香港01》查詢時坦言「不會surprised（驚訝）」，但會盡力找空間與民間溝通。

（黃衍仁facebook）

黃衍仁今日（21日）在Facebook發帖指「放在網易雲的音樂全部被下架了」，並上傳了一張網易雲音樂官方通知的截圖。

事緣他於上周二（14日）上載新歌《媽媽你沒有過錯 891930》，他指今年是六四30年，該首歌已經寫了8年，直言「可能有好多人以後都唔會再唱當年唱過嘅歌 選擇將自己變成殘缺 我地長大，唔好成為呢種人」。惟不足數小時後，該首歌在網易雲便被下架，對方指是因為「涉及暴力、色情、政治反動」。

翌日，他更收到網易雲音樂官方通知，指早前上載的《飛蛾光顧》以及《絕望是一種福音》已全部被下架。網易雲解釋，下架原因為作品涉及「色情低俗、宣揚暴力、教唆犯罪、違背社會公德等違法違規內容」，未有提及「政治反動」。此外，網易雲又指黃衍仁的帳號「因存在違規操作」，已被取消網易音樂人的資格。

黃衍仁回覆《香港01》查詢時稱，雖然歌詞沒有提及六四，但似乎內地有關部門已認真關注內容，並非只看關鍵字而審查。他坦言在內地搞音樂，已一早有心理準備「隨時冇得做」，會盡量找空間與民間溝通。