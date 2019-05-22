【黃台仰獲庇護】羅沃啟：意義重大　或更多港人符政治難民資格

美國《紐約時報》報道，2016年旺角騷亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰，以及成員李東昇，獲德國批出難民庇護申請。 香港人權監察總幹事羅沃啟接受《香港01》查詢時表示，難民定義包括因政治聯繫、政治主張、宗教背景等原因，相信會遭當地政府迫害的人士。 他指，過往港人獲批為政治難民的案例極為罕見，形容今次事件是「國際社會向香港人權狀況投下不信任票」；他又認為，事件意義重大，因參考黃台仰背景，或有更多持特定政治主張的人，符合政治難民資格。

羅沃啟表示，過往港人獲批為政治難民的案例極為罕有，形容事件是「國際社會向香港人權狀況投下不信任票」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

究竟甚麼人才有資格獲得外國政治庇護？申請政治庇護的過程又是怎樣？羅沃啟解釋，根據聯合國《難民地位公約》，如有人合理懷疑自己會遭所屬國家迫害，而這種迫害的理由，與政治主張、政治聯繫、宗教種族、社會群體有關，都會被視為難民。

他補充，迫害的情況並非必須「已發生」，「只要有基礎相信這種迫害會發生，而尋求庇護人士又能夠舉證。」

他指，庇護國一般會從資料庫中參考不同地區的人權狀況報告，而審查難民資格的程序保密，除非尋求庇護人士願意公開，或由自己公開，例如今次黃台仰、李東昇接受報章訪問講述自己境況，否則申請庇護的個案不會對外公布或向申請人原居地政府通報。

至於黃台仰是否因支持港獨的本土民主前線而符合資格，羅沃啟則解釋，可能超過一個原因，令申請庇護人士符合資格。他指，在旺角事件中許多市民參與或被捕判刑，庇護國會考慮申請人在本港判刑的輕重、檢控選擇的控罪、政府在事件過程中的言論，決定是否接受。

他續指，按慣常做法，因政治信仰而被檢控，判刑過重的，接近羅織罪名的情況，都可能被視為政治迫害。他又指，例如有小市民參與過雨傘運動和旺角騷亂等事件，可能與在場人士互相鼓勵，按照最近的案例，都有可能被指控暴動或煽動暴亂，他相信如參考黃台仰的案例，有不少人可能可成功申請政治庇護。

他又形容，今次事件顯示德國對香港人權狀況 「投不信任票」，「意義相當強」；而事件亦「不止針對行政機關，也針對司法體制的判決方式。並非僅僅有依法辦事，就是維護法治。」