【黃台仰獲庇護】獲德國批申請　葉劉：德國侮辱香港法庭

據《紐約時報》報道指，2016年旺角騷亂案中棄保潛逃的本土民主前線黃台仰和李東昇獲德國批出難民庇護申請。律政司司長鄭若驊今(22日)在立法會多番被追問事件會否影響國際對香港法治的信心，她僅重覆指有關事件屬個別傳媒的報道，故不會就此評論。

鄭若驊被追問黃台仰和李東昇獲德國批難民庇護申請會否影響國際對香港法治的信心時，僅重覆指有關事件屬個別傳媒的報道。（梁鵬威攝）

對於會否申請引渡黃台仰和李東昇，鄭若驊指警方會追捕要通緝的疑犯，做應該做的事。

警方回覆查詢時指，由於案件已進入司法程序，故不作評論。警方亦稱，一般來說，警方會根據案件的情況，循不同途徑追查在逃疑犯的下落並將其緝捕歸案。

葉劉淑儀促香港政府目前需向德國政府解釋，香港是擁有公平審訊制度。(資料圖片/羅家晴攝)

葉劉淑儀：德國的做法侮辱香港法庭

保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀指，根據日內瓦難民公約，難民應為政治性和被政治逼害，因經濟利益而申請庇護的人根本不是難民，故香港過往遣返很多這類申請庇護的人。葉劉淑儀又指，黃台仰和李東昇只是畏罪棄保潛逃，

香港會為他們提供公平審訊，「返到香港會有公平審訊，你見旺角騷亂都有啲無罪，都有啲判得好輕。」

葉劉淑儀直斥德國的做法侮辱香港法庭，「我都唔明德國點解當佢係被政治逼害，如果係咁係侮辱我哋香港法庭。」她續說：「佢 （德國）唔理解我哋嘅法治，咁樣其實係唔尊重我哋嘅司法制度，佢係棄保潛逃，喺香港點會無公平審訊」。葉劉淑儀促香港政府目前需向德國政府解釋，香港是擁有公平審訊制度。