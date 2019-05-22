【黃台仰獲庇護】能否以其他罪行引渡回港受審？　大律師咁講…

美國《紐約時報》報道，2016年旺角騷亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰，以及成員李東昇，獲德國批出難民庇護申請。 本身是大律師的法政匯思召集人李安然表示，雖然德國與香港有引渡協議，但目前被控暴動罪的黃台仰，不可被港府引渡回港受審，因暴動罪不屬可移送的46項罪行之列。至於若黃涉及其他適用控罪，他就認為，要視乎德國方面是否認為檢控動機涉及政治，以及德國批出難民庇護的基礎。

李安然表示，暴動罪無法將黃台仰引渡回港，因為暴動罪並非可移交的46種罪行。（資料圖片/張浩維攝）

李安然表示，暴動罪亦無法將黃台仰引渡回港，因為暴動罪並非可移交的46種罪行。

不過，他又指，視乎案情，律政司可以修訂控罪作引渡之用，例如改控黃台仰傷人或刑事損壞等罪行，就會使黃台仰落入可移交的46種罪行之中；至於德國方面會否接受這種情況下的引渡申請，他就表示，根據德國與香港簽訂的引渡協議，因懲罰政治異見而提出的控罪，同樣不會引渡，因此就算以可移交的46種罪行申請引渡，德方仍要視乎檢控動機，決定是否接受。

被問到如有人已得到難民庇護，但有其他46項可移送的控罪在身，港府能否引渡，李安然就指，有這種可能性，但並非絕對，詳情要視乎德國以何種具體基礎批出政治庇護。