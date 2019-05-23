【西鐵避雨狗】逃過一死　漁護署：一定不會進行人道毀滅

《香港01》早前報道西鐵避雨狗女事件後，引起外界關注狗女的最終命運，因為根據漁護署的慣常做法，若動物4日後仍無人接領的話，將會人道毀滅。最新消息指，漁護署署長梁肇輝已承諾一定不會進行人道毀滅。這意味避雨狗女將可靜待有心人領養。

葛珮帆表示，獲漁護署署長梁肇輝博士回覆一定不會進行人道毀滅。(資料圖片/陳芷昕攝)

避雨狗女事件曝光以來，惹來各界關注，民主黨立法會議員鄺俊宇今早(23日)在Facebook帖文，發起《拯救避雨狗》聯署行動，促請漁護署切勿人道毀滅避雨狗女。

傍晚再傳來好消息，民建聯立法會議員葛珮帆表示，已親自致電及去信漁護署署長梁肇輝，要求不要撲殺該狗隻，署長已承諾一定不會進行人道毀滅。

葛珮帆引述署長梁肇輝回覆，「經初步評估後，已確認該狗隻適合領養，署方會即時聯絡該署的伙伴動物福利機構安排接收狗隻，如已登記的十多個機構都不能接收該狗隻，署方亦會請他們幫忙暫時照顧狗隻」。

葛並稱會繼續跟進狗女情況，以及促請署方增加透明度和檢討人道毀滅政策，目標是能夠逐步做到「零人道毀滅」。



↓↓↓ 狗女當日在西鐵車廂中避雨情況 ↓↓↓

《香港01》記者在周一晚（20日）接近12時，乘搭西鐵綫列車，由荃灣西上車時，發現一隻唐狗在最後一列車卡安坐。有乘客指，該隻狗是由錦上路站「上車」，身體濕透，估計牠是避雨避到車廂中，數名職員不停氹毛孩落車，經過一輪安撫後，狗女終在柯士甸站「下車」，被港鐵職員帶走。

惟事發後約兩日，漁農自然護理署周三晚（22日）證實已尋獲狗主，但對方已簽紙棄養，狗女的最終命運隨即再惹起關注。關注動物權益的民主黨立法會議員鄺俊宇，今(23日)在Facebook帖文表示，發起《拯救避雨狗》聯署行動，促請漁護署「刀下留狗」，又已收到不少有心人來訊，表示願意領養狗女。