【西鐵避雨狗】鄺俊宇發聯署行動　促漁護署「刀下留狗」

《香港01》早前報道，有一隻狗隻於周一（21日）晚上大雨下走入西鐵綫列車內，及後被港鐵職員帶走。隨後漁護署證實，狗主已簽紙棄養，避雨狗女的最終命運，令人關注。 關注動物權益的民主黨立法會議員鄺俊宇，今(23日)在Facebook帖文表示，正發起《拯救避雨狗》聯署行動，促請漁護署切勿人道毀滅避雨狗女。他表示，根據漁護署的慣常做法，若動物4日後仍無人接領的話，將會人道毀滅。 避雨狗女事件曝光以來，鄺俊宇指已收到不少有心人來訊，表示願意領養狗女。目前正同時間競賽，促請漁護署「刀下留狗」，先留住其性命，再集中力量把她救出來。

鄺俊宇發聯署行動，促漁護署勿人道毀。(鄺俊宇Facebook)

他指去年已有1000多隻的狗隻遭人道毀滅，為避免再次出現「泰小狗」情況，遂於今早在網上發起聯署行動，促請漁護署切勿人道毀滅避雨的唐狗女。鄺亦稱得知有市民表示有意領養狗女，故現階段最重要是要求漁護署「刀下留狗」，強調昨已去信漁護署跟進事件，今會再向漁護署跟進。他又指，狗女性格溫馴，理應交由其他動物福利機構安排領養。

避雨狗女事件 帶出《動物福物法》的重要性

鄺俊宇又稱，根據現時的《防止殘酷對待動物條例》（第169章），事件中的主人即使棄養亦不屬非法，惟當《動物福物法》訂立後，主人有機會違反當中的「謹慎責任」。據食物及衞生局建議，「謹慎責任」即向動物負責人施加「謹慎責任」，要求他們妥善照顧動物，並授權政府人員向未能妥善照顧動物的人士發出改善通知書，及就違反謹慎責任的行為訂立適當罰則。

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《香港01》記者在周一晚（20日）接近12時，乘搭西鐵綫列車，由荃灣西上車時，發現一隻唐狗在最後一列車卡安坐。有乘客指，該隻狗是由錦上路站「上車」，身體濕透，估計牠是避雨避到車廂中，數名職員不停氹毛孩落車，經過一輪安撫後，狗女終在柯士甸站「下車」，被港鐵職員帶走。

惟事發後約兩日，漁農自然護理署周三晚（22日）證實已尋獲狗主，但對方已簽紙棄養，令避雨狗女有機會難逃被人道毀滅的厄運。