【逃犯條例】內會商草案命運又燃戰火　林鄭取消訪德行程留港督軍

政府提出將《逃犯條例》修例草案於6月12日直接交上大會審議，內務委員會今日(24日)召開4.5小時的特長會議討論修例去向。 民主派議員在會議開始前在會議室主席位前一字排開，拉起印有「撤回惡法」的橫額、高呼「林鄭下台，譴責李慧琼」抗議，又在牆上貼上抗議標語，標語其後被民建聯蔣麗芸撕去。

民主派議員泛民議員在會議開始前一字排開，拉起「撤回惡法」的橫額。(羅君豪攝)

民主派議員持續抗議近五分鐘，內委會主席李慧琼於2時半宣佈會議開始，命眾人返回座位，泛民遂結束抗議行動。

保安嚴陣以待

由於早前法案委員會會議舉行期間，時不時都爆發混亂，秘書處今日在會議室1外加強保安，包括加設圍繩，分成「記者區」及「議員通道」，並搬走通道上原先放置的飲水機、垃圾箱等。



秘書處亦提醒，只有文字記者能進入會議室1的後排座位採訪會議，攝影記者只能在攝影室拍攝，以避免再有大批傳媒進入會議室的混亂情況。

立法會戰火頻燃，港府更是嚴陣以待。林鄭原本定6月底外訪德國等歐洲國家一星期，據了解，考慮到當時立法會大會審議修例草案的工作正如火如荼，她已決定取消外訪行程，留港主持大局。