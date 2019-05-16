【逃犯條例】批泛民議員罔顧內會指示　林鄭：不可能撤回修例

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會「鬧雙胞」情況持續，民主派涂謹申其後表示，希望能與建制派及政府舉行三方協商會議，解決目前困局。惟政務司司長張建宗日前表明，《逃犯條例》修訂屬立法會的程序問題，行政機關不宜介入。 特首林鄭月娥今(16日) 表示，立法會有權制定、修定法例，希望立法會能履行責任，她又稱非建制派議員阻撓法案委員會的進行，罔顧內務委員會的指示，冀立法會能盡快展開審。林鄭又表態指，修例是為處理台灣殺人案及堵塞漏洞，「無咩可能撤回。」

林鄭重申，修例是為處理台灣殺人案及堵寒漏洞，「無咩可能撤回。」(資料圖片)

林鄭月娥會見記者時表示，修例是為處理台灣殺人案，重申具逼切性，因疑犯在10月就有機會釋放。同時她認為香港回歸以來，至今仍有170多個國家未有簽定移交協定，要堵塞漏洞，而處理陳同佳案的工作仍在進行中，「無咩可能撤回（修例）。」

對於泛民企硬硬要求撤回方案，林鄭指她作為香港行政機關首長，看到香港的制度有不足之處，但因涉及法例修定，「邊個有權制定修訂法例？是立法會。」故她希望立法會履行責任，審議法案。

她又暗示當局或提出有限度讓步的修訂。她指，倘立法會展開審議工作，官員不僅可向公眾解釋條例，還可聆聽對修訂的意見，然後在法案委員會階段提出修訂。

不過，林鄭批評現時法案委員會「寸步難行」，強調在四月進行首讀、進入二讀，至今日過了六星期，連選出主席的基本技術性程序都未能完成，強調非建制派議員不應阻撓審議進度，罔顧內會的指示。

被問到有否向北京表達多市民對修例感擔憂？她稱中央「日日都有看大家的報道、接觸好多人」，不需要特別由她去匯報。

林鄭亦被問到近港澳辦、中聯辦相繼開腔支持修例，她強調，修例是按香港實際情況而進行，「對於做這件事有否完善一國兩制？當然有。……中央表個態都好合理，不存在甚麼死任務」。她又反駁外間說法，稱不理解中央的表態為何會對政府管治威信有影響。

對於大律公會12位前任及現任主席發聲明指，若政府硬《逃犯條例》修訂，對於感遺憾，林鄭稱明白社會有不同聲音，認為過去十多幾年每逢涉及內地問題都會出現爭議，「最重要是我地有法律既基礎、政策既目的、有社會既支持，呢件事做落去會有社會既支持」，強調會盡力做好行政機關的工作。